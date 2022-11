Francesco Totti e Noemi Bocchi, amore adrenalinico, le foto della vacanza nel deserto

Dopo aver annunciato a tutti, con il loro primo red carpet insieme a Dubai, si essere una coppia ufficiale, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di prendersi un momento di relax e divertimento con una fuga romantica nel deserto a colpi di sfrecciate sulle dune sabbiose degli Emirati Arabi a bordo di due quad. La coppia di fidanzati, sempre più affiatati e innamorati, si è concessa, infatti, un momento tutto per sé scegliendo di far una gita in quad tra adrenalina ed emozioni forti.

Il 46enne, al centro del gossip da mesi per il suo divorzio da Ilary Blasi, e la 34enne designer floreale molto nota e ricercata a Roma, dopo essere stati ospiti ai Globe Soccer Awards, si sono messi su due quad per avventurarsi in un'escursione adrenalinica nel deserto e, stando ai loro volti sorridenti, sembra stiano vivendo un momento di grande serenità dove, finalmente, possono vivere il loro amore e le loro emozioni alla luce del sole e senza doversi più nascondere.

I due hanno voluto immortalare il momento con uno scatto che la stessa Noemi ha pubblicato sul suo profilo Instagram, riservatissimo, ma che la sua fanpage ha subito ripreso e ripostato.

Accomunati dalla passione per lo sport, l'amore per il padel, l'essere entrambi genitori e romanissimi, l'ex capitano della Roma e la Bocchi, che ha anche sfoggiato di recente un brillante da 300mila euro regalatole dal suo compagno, stanno vivendo la loro favola riscoprendo i piaceri dell'amore e della passione. Ilary Blasi, intanto, fuggita dal gossip, è dall'altro lato del mondo, a New York City a godersi la sua nuova vita da single.