Francesco Totti si sarebbe "pentito e starebbe cercando il dialogo"

Fino a due settimane fa tutto ciò che veniva detto e scritto su Francesco Totti e Ilary Blasi erano congetture, talvolta avvallate dalle foto dei paparazzi, l'intervista dell'ex calciatore ha però riaperto le porte del gossip fornendo informazioni dirette che sono andate inevitabilmente ad alimentare il gossip. Dal totale silenzio al raccontare tutto, rendendo così ufficiale la relazione con Noemi Bocchi, è una strategia che in molti non hanno compreso e che hanno attribuito alle scelte dei legali di Totti.

Qualunque sia il motivo dell'intervista poco importa anche perché Totti, secondo quanto riporta il settimanel Oggi, si sarebbe "pentito" delle sue parole, anche perché in quell'occasione aveva parlato dei tradimenti della moglie, dei Rolex che lei le avrebbe sottratto, della cassetta di sicurezza svuotata, di quanto si sia sentito abbandonato quando ha lasciato il calcio e poi nel momento della morte del padre. Insomma un mix di informazioni che hanno come unico risultato quello di scatenare una guerra. E adesso Totti vorrebbe fare un passo indietro, una sorta di ripensamento, per cercare di riaprire il dialogo.

Per capire l'eco mediatico che hanno avuto le dichiarazioni del Pupone, a Domenica In, il 18 settembre, ospite di Mara Venier c'era Roberto D'Agostino e lui ha affermato che Totti avrebbe le immagini che riprendono Blasi mentre prende i Rolex e che avrebbe salvato gli screen con i messaggi erotici inviati da lei a questo presunto, e aitante, amante. Anche in questo caso nessuna parola diretta di Ilary, che proprio come dopo l'intervista di Francesco, ha deciso di far parlare i suoi avvocati che hanno smentito quanto ricostruito da D'Agostino.

E in questa complessa situazione familiare, legale e anche mediatica, Francesco Totti continua ad andare da Noemi Bocchi, la donna che lo ha salvato, a organizzare cene e in particolare a portare con sé la figlia minore avuta con Ilary, Isabel.

