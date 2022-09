Funerali regina Elisabetta, la lista degli invitati e degli esclusi

Chi ci sarà ai funerali della regina Elisabetta? La lista dei presenti alle esequie della sovrana, deceduta lo scorso 8 settembre a Balmoral, in Scozia, prevede sovrani, capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni di quasi tutto il mondo che, alla vigilia delle esequie di domani 19 settembre, sono stati invitati ad un eccezionale ricevimento a Buckinghan Palace.

Il funerali di Elisabetta iniziano alle ore 11 (ora locale, le 12 in Italia).

Il corteo dei parenti ai funerali della regina

Presenti, innanzitutto, re Carlo III e la regina consorte Camilla, in testa al corteo che segue il feretro della regina. Subito dopo, il principe di Galles William e la principessa di Galles Kate Middleton, insieme ai tre figli minori di Elisabetta e Filippo, ovvero Anna col marito, Andrea ed Edoardo, con la moglie Sophie di Wessex. Poi gli otto nipoti: Harry con Meghan Markle, Peter Phillips e Zara Phillips (figli di Anna) col marito Mike Tindall, Beatrice ed Eugenia di York coi rispettivi mariti. Lady Louise Windsor e Jeames, Visconte di Severn, i figli di Edoardo e i due figli della principessa Margaret, la sorella della regina. E ancora cinque cugini paterni di Elisabetta II con rispettivi consorti, quattro dame di compagnia e Angela Kelly, fidatissima consigliera della regina. Presenti anche i parenti tedeschi del marito Filippo.

Leader, sovrani e capi di Stato ai funerali della regina

Il nuovo primo ministro inglese Liz Truss, l'ultima ad incontrare la regina a Windsor solo due giorni prima della sua morte, è in cima alla lista dei presenti ai funerali insieme al leader dell'opposizione Keir Starmer e ai primi ministri del passato Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair e Sir John Major. Atteso anche il primo ministro irlandese Micheal Martin. I leader mondiali che hanno già confermato la loro presenza sono il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, il primo ministro neozelandese Jacinda Arden e Sergio Mattarella, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, quello francese Emmanuel Macron, il turco Erdo?an, il brasiliano Bolsonaro e il sud-coreano Yoon Suk-yeol.

Tra i sovrani europei, i reali di Belgio, Olanda, Spagna, Norvegia, Svezia, Lussemburgo e gli ex sovrani di Grecia. Improbabile che ci sia Margrethe II di Danimarca, amica di Elisabetta, che, a 81 anni, è oggi il sovrano più longevo del Vecchio Continente con i suoi 50 anni di regno. Confermata la presenza di Alberto e Charlene di Monaco. Anche l'imperatore giapponese Naruhito con ogni probabilità si recherà ai funerali di stato della Regina di Inghilterra, Elisabetta II: lo anticipano i media nipponici che citano fonti del governo e dell'agenzia imperiale, spiegando che invece è ancora in dubbio la partecipazione della consorte Masako che dipendenderà dalle sue condizioni di salute.

Un leader mondiale di certo assente è il presidente russo Vladimir Putin per la sua persistente guerra con l'Ucraina. Inoltre, il governo britannico di Liz Truss ha escluso Mosca dagli inviti formali, oltre ad Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela, anche a livello di ambasciatori. Lo ha sottolineato la Bbc rilanciando una dura dichiarazione rilasciata al riguardo da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca: Londra avrebbe deciso di "cercare di strumentalizzare una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di milioni di persone nel mondo, a scopi geopolitici e contro il nostro Paese".

Non si sa ancora, invece, se ci sarà anche l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Sconsigliati gli aerei privati

Il Foreign, Commonwealth and Development Office, meglio conosciuto come Foreign Office - dicastero del Regno Unito responsabile della promozione degli interessi del Paese all'estero - è già al corrente che gli ospiti presenti ai funerali della regina saranno ben più dei 2000 posti a sedere previsti all'interno dell'abbazia di Westminster tra presidenti, sovrani, parenti più e meno stretti, autorità pubbliche e dame di compagnia vicine alla sovrana nel corso della sua lunga vita. Sempre il Foreign sta incoraggiando i leader mondiali ad evitare voli privati e a preferire quelli commerciali, non consentendo l'aeroporto di Heathrow voli di questo tipo. Chi poprio non potrà farne a meno, viene indirizzato su aeroporti più piccoli, ma più lontani. Resta comunque il divieto per di elicotteri per raggiungere Londra dove si stimano stiano arrivando ogni giorno oltre due milioni di persone.

Le regole per la camera ardente

La camera ardente è aperta a partire dalle 17.00 (ora locale) di mercoledì 14 settembre e fino a lunedì 19. La bara chiusa della regnante, ospitata su una piattaforma rialzata all'interno della Westminster Hall nel Palazzo di Westminster, è esposta al pubblico 24 ore su 24 per tutta la durata dell'evento. Evento che si prevede partecipatissimo e per il quale saranno applicate non solo rigide regole di sicurezza, ma anche di comportamento. A stilare la lista è il Department for Digital, Culture, Media and Sport, che va dalla grandezza massima delle borse (una a persona, che dovranno essere "più piccole di 40 cm x 30 cm x 20 cm" e con "una semplice apertura o una cerniera in modo da poter passare rapidamente attraverso il controllo di sicurezza") al divieto di portare all'interno fiori o altri oggetti "compresi candele, peluche e fotografie" fino alla richiesta di mantenere il silenzio all'interno del palazzo.

Tra le richieste sulle norme di comportamento da adottare, c'è ovviamente anche quella del silenzio davanti al feretro e di vestirsi "in modo appropriato per l'occasione", di spegnere il telefono "o metterlo in modalità silenziosa" prima di accedere al palazzo e nell'area di sicurezza, Infine, è vietato filmare, fotografare o utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivisia nell'area di sicurezza che all'interno di Westminster.