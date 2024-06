Geolier, al concerto di Napoli una (dolcissima) proposta di matrimonio: cosa è successo

Geolier è alle prese con un tour partito da Messina lo scorso 15 giugno, e negli ultimi giorni si è esibito allo stadio Maradona di Napoli, sua amata città Natale, per tre sere consecutive, il 21, 22 e 23 giugno. Durante uno di questi concerti i fan del rapper hanno assistito a un evento magico e totalmente inatteso, che ha visto protagonisti due giovani innamorati. Una proposta di matrimonio davanti a tutti, ma la parte migliore deve ancora arrivare. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Una proposta di matrimonio al concerto di Geolier

Durante i concerti è successo spesso che le persone abbiano dichiarato il proprio amore al partner, oppure chiesto la mano della persona con cui volevano passare il resto della vita, e questa volta è accaduto a Napoli, davanti a Geolier e ai suoi numerosi fan. Protagonisti dell'evento sono stati due giovani affetti dalla sindrome di Down. In un video diffuso su TikTok da chi ha ripreso la scena e poi diventato virale, si è visto il ragazzo in ginocchio di fronte alla sua compagna, visibilmente emozionata e in parte imbarazzata (non piace a tutti avere gli occhi puntati addosso), mentre tirava fuori la scatolina per poi mostrarle l'anello di fidanzamento. Poi il giovane si è alzato in piedi e delicatamente le ha infilato l'anello al dito prima di baciarla dolcemente tra gli applausi del pubblico, tutto intento a riprendere la scena. Insomma, un momento davvero commovente - come la dedica di Geolier all'ex fidanzata Valeria D'Agostino - dove l'amore ha trionfato.