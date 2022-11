"Gerry Scotti avvelenato": la frecciata a Mediaset durante Caduta Libera

I Mondiali di calcio stravolgeranno la programmazione della Rai che trasmetterà le partite e, di riflesso, in qualche modo anche quelle di Canale5. Mediaset, infatti, ha deciso di modificare i palinsesti nel mese dell'evento sportivo che si terrà tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2022, operando qualche variazione nella consueta messa in onda pomeridiana che concorre con i match. In particolare, il game show Caduta Libera non andrà in onda con le nuove puntate, bensì con delle repliche, scelta questa che non sarebbe stata gradita dal conduttore Gerry Scotti.

Gerry Scotti e la frecciatina per Mediaset

Stando a quanto riportato dal sito Davide Maggio, Gerry Scotti sarebbe "piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici Mediaset" di modificare il regolare svolgimento di Caduta Libera. E proprio tale disappunto, il conduttore ha inteso esprimere durante la puntata di ieri del quiz, quando, in uno dei giochi, ha approfittato di una risposta per commentare la situazione. Citando La Ruota Mundial, spin-off del celebre gioco La Ruota della Fortuna, condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 nell’estate del 1994 in concomitanza con i Mondiali in America, Gerry Scotti ha affermato: "C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo (…) Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno Una Casa nella Prateria".

Una frecciatina ai vertici che non è passata inascoltata al pubblico di Caduta Libera che, mentre su Canale 5 continuerà ad andare in onda con le repliche, avrà comunque nuove puntate, registrate in questo periodo ma trasmesse solo nella primavera del 2023.