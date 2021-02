Gf Vip, Massimiliano Morra querela Rosalinda Cannavò

Si sposterà in tribunale la questione tra Alessandro Morra e Rosalinda Cannavò. L’attore infatti ha deciso di adire le vie legali contro l’ex (finta) fidanzata (che al tempo si faceva chiamare Adua del Vesco) dopo le affermazioni di lei al Grande Fratello Vip.

“Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera (venerdì, ndr), ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente”, ha scritto Morra in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. In un post successivo, sempre sul social network, l’attore ed ex modello ha condiviso poi una riflessione: “A volte il silenzio è la migliore risposta. Lascia a tutti l’illusione di avere ragione”.

Gf Vip, scintille tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra

Dopo l’eliminazione al televoto, Cannavò è arrivata in studio per parlare della sua esperienza nella Casa. A quel punto c’è stato un confronto serrato con Massimiliano Morra, che prima l’ha accusata di aver messo su la storia con Andrea Zenga per calcolo strategico e poi di aver messo in giro voci false su di lui. “All’inizio della mia avventura mi hai dato dello stratega e hai detto cose poco carine nei miei confronti che hanno avuto una forte eco mediatica al di fuori. Preferirei che tu mi dessi delle spiegazioni visto che all’epoca hai detto cose molto importanti su di me, ovviamente false”, aveva detto Morra, suscitando la replica di Rosalinda Cannavò: “Era quello che io sapevo, detto anche da te. A me risulta così”, per poi ribadire: “M risultava che lo fosse”.

Riferendosi alle sue dichiarazioni precedenti, Rosalinda ha ammesso: “Quello è stato uno scivolone, non spettava a me dire certe cose. Però a me risultava così, anche detto da te in base a delle cose che ci siamo detti”. Morra però non aveva ammesso repliche, deciso a non passare sopra alla cosa: “Non ti ho mai detto di essere gay. Se lo fossi, lo avrei detto proprio durante il Grande Fratello. Non capisco perché tu ti sia sentita autorizzata a dire una cosa del genere, tanto privata. Soprattutto perché ci sono persone che non hanno la possibilità di esternarlo”.