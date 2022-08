Gigi D'Alessio e Denise Esposito: gita romantica in barca

Vacanze formato famiglia per Gigi D'Alessio. Il cantante, che lo scorso gennaio è diventato papà per la quinta volta, è in Sardegna con il nuovo arrivato Francesco, la compagna Denise Esposito e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni.

Le vacanze in Sardegna

La famiglia allargata è stata pizzicata da Chi nella villa di Porto Rotondo in cui il cantante da anni è solito trascorrere l’estate, anche durante la relazione con la Tatangelo. Gigi si divide tra il quartogenito e il piccolino di casa, senza far mancare attenzioni e coccole alla compagna. Con loro anche la tata, che li aiuta a prendersi cura di Francesco. A raccontarci qualcosa in più delle vacanze dei D’Alessio ci ha poi pensato Diva e Donna. La famiglia è stata immortalata dal settimanale di gossip durante un momento di chiacchiere con una vicina di casa. Gigi si mostra tenerissimo con il nuovo arrivato riempiendolo di baci.

La romantica gita in barca

E quando non ci pensano le riviste di gossip a raccontarci le vacanze dei vip, arrivano i social. Nonostante Denise sia sia mostrata molto riservata non concedendo mai interviste, anche su Instagram dove conta 50.000 followers, la partenopea è piuttosto restia a condividere scatti di famiglia, ma questa volta ha fatto un’eccezione. Dopo aver condiviso nelle Instagram stories una tenera immagine del piccolo Francesco intento a fare un bagno, Denise nella giornata di ieri ha voluto postare un contenuto con il compagno. Nello scatto si vede la 30enne e il cantautore a bordo di una barca girati di spalle. Gigi è ai comandi, accanto a lui Denise osserva il mare con indosso un copri-costume bianco. Nella foto la ragazza tagga il fidanzato aggiungendo anche un cuoricino blu. E’ uno dei rarissimi scatti di coppia in cui è possibile vedere D’Alessio e l’Esposito insieme. Sembrerebbe che la coppia si sia concessa una romantica gita in barca a due, lasciando forse Francesco ed Andrea alle cure della tata.

L’amore tra Gigi e Denise

Nonostante la grande differenza di età l’amore tra Gigi e Denise sembra procedere a gonfie vele. Lei 30 e lui 55, la coppia anche sui social appare più affiata e complice che mai. La loro relazione va avanti ormai da oltre un anno, coronata dall’arrivo di Francesco. I due conducono una vita tranquilla lontana dai riflettori. Il cantautore per Denise è tornato a vivere a Napoli, mentre gli altri figli, che hanno tutti un ottimo rapporto con il padre, come con la nuova compagna, vivono soli, mentre Andrea, insieme a mamma Angelo. D’Alessio infatti ha ben 4 figli: Andrea, avuto dalla collega Tatangelo che ora ha 12 anni, Luca, 19 anni, noto come LDA, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, e poi Ilaria, 30 anni, stessa età di Denise, e Claudio, 36, che ha già reso Gigi due volte nonno.