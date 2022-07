Gigi D'Alessio racconta l'amore per la fidanzata Denise: "Mi ha regalato la felicità"

Gigi D?Alessio il capostipite di una grande e allargata famiglia decisamente moderna. Il cantautore partenopeo ha infatti avuto 5 figli da 3 donne diverse. Dalla moglie Carmela Barbato con cui è stato legato dal 1986 al 2006 ha avuto tre figli: Claudio, 35 anni, Ilaria, 30 e Luca, alias LDA, protagonista dell?ultima edizione Amici di Maria De Filippi. Dalla lunga relazione con Anna Tatangelo nel 2010, è nato Andrea che oggi ha 12 anni. A completare il clan D?Alessio nel gennaio di questo anno è arrivato il piccolo Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito, 30 anni. Nonostante le trascurabili differenze d?età, i figli di D?Alessio appaiono affiatati e complici. Nei profili social dei maggiori i ragazzi si mostrano spesso in compagnia dei fratellini dimostrando come, a dispetto del gossip, siano una famiglia felice ed unita.

Il gesto di Denise

A riprova dell?intesa del gruppo, una tenera Instagram storia della nuova compagna del cantante Denise, è arrivata a riconfermare l?intesa speciale del gruppo. L?Esposito, come i figli del cantante, ha preso parte al mega-concerto svolto a Napoli per celebrare i 30 anni dell?artista. Quando Gigi ha fatto salire il figlio LDA sul palco per duettare con lui, Denise non ha potuto che immortalare la scena. La ragazza ha postato un'Instagram story aggiungendo un cuore blu al tenero momento padre-figlio.

Un nuova felicità

Denise è stata molto criticata per la grande differenza d?età che la separa dal celebre compagno, 25 anni. La ragazza ciò nonostante ha sempre mantenuto un profilo basso, non concedendo interviste o apparizioni. Tuttavia quel cuoricino messo per l?incontro tra il suo compagno Gigi e il figlio Luca, la dice lunga sul grado d?unione della famiglia D?Alessio. Gigi, dopo la chiacchiera rottura con Anna Tatangelo ha raggiunto un nuovo equilibrio, una nuova felicità che unisce presente e passato. Il cantante intervistato in occasione del concerto da Novella 2000, nonostante la sua riservatezza, si è lasciato andare con un dolce commento sulla fidanzata: ?Mi ha regalato la felicità", ha asserito. Una nuova felicità condivisa con la sua grande famiglia allargata