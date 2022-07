Gigi D'Alessio dolce papà, le prime foto con il figlio Francesco e Denise

Vacanze formato famiglia per Gigi D'Alessio. Il cantante, che lo scorso gennaio è diventato papà per la quinta volta, è in Sardegna con il nuovo arrivato Francesco, la compagna Denise Esposito e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni. La famiglia allargata, pizzicata dal settimanale Diva e Donne è sbarcata a Porto Rotondo dove Gigi è di casa. I D’Alessio sono stati immortalati durante un momento di chiacchiere con una vicina di casa. Gigi si mostra tenerissimo con il nuovo arrivato riempiendoli di baci, senza però far mancare attenzioni al figlio maggiore. La coppia da sempre riservata si mostra complice e disponibile con i fan.

Denise e Gigi

Denise a dispetto del celebre compagno sembrerebbe tenere molto alla privacy non avendo mai rilasciato interviste o dichiarazioni. La ragazza dal suo account Instagram dove è seguita da quasi 50.000 followers posta rare foto del primo figlio avuto da D’Alessio, una in occasione della nascita del piccolo, ne ha condivisa poi solo un'altra in aprile e una terza, del piccolo al mare, pochi giorni fa. Nonostante la riservatezza la 30enne non manca di dedicare dolci pensieri al fidanzato.

Anche lo stesso artista partenopeo molto riservato non ha potuto non sbilanciarsi sulla nuova fiamma, 26 anni più giovane di lui, rivelando a Novella 2000: “Mi ha regalato la felicità”.

E intanto Anna Tatangelo…

Denise si mostra dolce anche con il figlio del cantante nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Andrea, 12 anni, sta trascorrendo le vacanze estive con il papà mentre la mamma è tornata tra le braccia di Livio Cori.

I due avevano ufficializzato la rottura qualche mese fa, eppure tra gli artisti sembrerebbe riesplosa la passione. La cantante di Sora e il rapper napoletano sono stati, infatti, beccati da “Diva e donna” durante un'uscita in barca mentre si scambiano baci appassionati e teneri effusioni che confermano il ritorno di fiamma.