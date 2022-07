Gigi D'Alessio, il tenero scatto dell'ultimogenito Francesco

Un anno fa aveva destato scalpore la nuova relazione di Gigi D’Alessio, 55 anni, con la giovane Denise Esposito, 29 anni. Una storia che ha fatto parlare per la notevole differenza d’età tra i due, ma anche per la sua repentinità. Il cantante napoletano archiviata la relazione con Anna Tatangelo ha ritrovato la felicità accanto alla bella partenopea. Circa un paio di anni fa D’Alessio ha conosciuto a Capri Denise durante un concerto. I ben informati parlano di un colpo di fulmine tra i due. E in effetti qualcosa di travolgente c’è stato visto, che dopo qualche mese di frequentazione la Esposito era incinta. Nonostante la popolarità del compagno Denise si è sempre tenuta ben lontana dai riflettori, non concedendo interviste o rilasciando dichiarazioni.

Denise su Instrgram

L’Esposito ha un profilo Instagram aperto dove conta quasi 50.000 followers, tra cui non mancano i figli maggiori di Gigi. Nonostante sia possibile visionare l’account, la ragazza ha postato solo alcuni scatti della sua gravidanza e qualche rara foto in compagnia del suo Gigi. Anche con l’arrivo del piccolo Francesco, nato il 24 gennaio di quest’anno la ragazza, di professione avvocato, ha preferito mantenere un basso profilo. Per il lieto annuncio ha condiviso la foto della manina del piccolo stretta da papà Gigi e qualche mese dopo un altro tenero dettaglio del bebè, la sua irresistibile boccuccia a cuoricino. Nella giornata di oggi Denise si è concessa uno strappo alla regola postando nelle Instagram stories un’immagine di Francesco, sei mesi. Nella foto si vede il piccolo a mollo in una piscina, il volto coperto da un adorabile cappellino a righe e un costumino con stelle marine a completare il look da spiaggia. Uno scatto che ha mandato in visibilio i fan del cantante, curiosi di saperne di più sul nuovo arrivato in casa D’Alessio.