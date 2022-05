"Lasciata a pochi giorni dalle nozze": il triste racconto di Ginevra Lambruschi

Ginevra Lambruschi, l'influencer 24enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha comunicato ai suoi fan una notizia sconvolgente. A pochi giorni dal matrimonio il suo compagno, il calciatore Mirko Antonucci, l'ha lasciata.

"Questi sono giorni molto difficili per me, Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia".

La coppia ha avuto la piccola Sophie il 23 marzo 2021, la piccola ha quindi poco più di un anno e a breve avrebbe dovuto far parte delle foto del matrimonio dei genitori. Mirko Antonucci, calciatore della Cittadella, secondo quanto raccontato da Ginevra avrebbe cambiato idea rompendo la relazione con la mamma della sua bambina. La proposta di matrimonio risale all'agosto 2021 ed era stato condiviso sui social un video toccante che immortalava il momento.