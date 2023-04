Giorgia Meloni con il compagno e la figlia: le foto del giorno 'normale' tra trucchi e giocattoli

Giorgia Meloni, 46 anni, sveste i panni da premier per un look quasi in incognito: berretto di lana, occhiali neri, cappotto. Passa quasi inosservata, ma i fotografi di Chi l'hanno individuata e così riescono a immortalare Meloni mentre, in compagnia del compagno Andrea Giambruno, 42 anni, e la figlia, Ginevra, si gode un giorno di festa tra shopping e ovviamente un passaggio in un negozio di giochi.

Meloni e Giambruno si scambiano anche un tenero bacio mentre si trovavano sulla scala mobile del nuovo centro commerciale sulla Laurentina dove hanno deciso di trascorrere alcune ore di una domenica. Apparentemente sembra senza scorta, infatti anche negli scatti non si osserva nessuna ombra, ma secondo quanto riportato dal magazine "è controllata a distanza dagli uomini". Prova alcuni trucchi, cerca dei regali per la figlia e guarda anche una giacca per il compagno indecisa se acquistarla o meno. Un momento in famiglia che avrà reso la figlia molto felice.

A ottobre 2022, dopo il giuramento di Meloni, Giambruno era stato paparazzato a fare la spesa. Un gesto tanto di routine quanto, allo stesso tempo, rivoluzionario in quanto Andrea è il primo First Gentleman d'Italia.

Le dinamiche familiari di Andrea Giambruno e Giorgia Meloni

"Di solito, porto io la bimba a scuola e vado a prenderla. Faccio il giornalista a Studio Aperto, lavoro sempre di sera e torno a casa all’una di notte: questo mi permette di essere il più libero dei due di giorno, quando faccio il papà" aveva raccontato Andrea Giambruno parlando delle consuetudini famigliari instaurate in questi anni di vita insieme: "Giorgia fa ottimamente la mamma quando non ha altri impegni. Ci dividiamo non dico equamente, ma quasi". Adesso però Giambruno non lavora a Studio Aperto a rendere noto questo cambio, forzato dalla nuova posizione della compagna, era stato Dagospia: "Il giornalista continua a lavorare a Mediaset in un nuovo ruolo. Si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40".

Classe 1981, Giambruno è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Dopo il liceo scientifico frequentato a Monza e si è laureato in filosofia all'università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto era stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia), ora l'impegno nella rubrica del Tg4.