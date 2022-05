Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi nel weekend: svelati in anteprima i dettagli delle nozze bis

E’ ufficialmente partito il countdown per le attesissime nozze tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che si diranno sì sabato 14 maggio.

A quattro giorni dal matrimonio la showgirl si mostra sui social in trepidante attesa in compagnia del nuotatore che commenta così l’agitazione della futura sposa: “Guarda già come sei ridotta!”

In realtà per la coppia si tratta di fiori d’arancio bis, visto che i due si erano uniti con un rito civile il 12 maggio dello scorso anno in una cerimonia molto intima in piena pandemia.

Concluse le restrizioni, questa volta la coppia si giurerà nuovamente amore eterno attraverso un rito religioso, ma soprattutto ha organizzato una mega festa alla presenza di parenti ed amici.

Tutti i dettagli del grande giorno

La Palmas, molto attiva sui social, in questi giorni ha voluto rivelare qualche dettaglio in più sul grande giorno rispondendo alle domande dei suoi followers.

L’ex velina ha innanzi tutto commentato la scelta di effettuare un matrimonio religioso, scrivendo: “E’ romantico sicuramente ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo”.

In particolare Giorgia non ha nascosto l’emozione per la giornata, replicando a chi le chiedeva se sentisse pronta: “Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata!” Aggiungendo come ormai da tempo conviva con l’ansia pre-matrimonio.

La showgirl si è lasciata sfuggire anche qualche informazione in più sui dettagli della giornata, a partire dai fiori che saranno “pazzeschi, presenti, delicati, stupendi”, scrive, corredando il commento da un’immagine di rose bianche. Un dettaglio svelato?

Le bomboniere ci sono ma non sono ancora pronte, dice con un tocco di mistero, asserendo di avere in serbo una bella sorpresa che poi spiegherà.

Niente luna di miele vista invece per i novelli sposi. La Palmas e Magnini stavano facendo un pensierino in proposito, ma si dicono impossibilitati ad effettuare un viaggio a breve a cause degli impegni con le figlie, Sofia, primogenita della showgirl nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, e la piccola Mia, avuta da Filippo Magnini nel 2020.

Proprio Sofia, nella giornata di ieri, ha avuto una distorsione mentre praticava sport e sarà costretta ad indossare un tutore. Ma questo, come ha rassicurato la Palmas, non le impedirà di accompagnare all’altare la mamma nelle vesti di damigella.