Giorgia Soleri contro Storie italiane ed Eleonora Daniele: "Io 'fidanzata di Damiano'? Ho nome e cognome"

Giorgia Soleri oggi è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Un appuntamento per parlare della proposta di legge per riconoscere la vulvodinia e presentare il suo nuovo libro “La signorina nessuno”. Tuttavia, l’intervista ha assunto dei toni e virato su argomenti che hanno visibilmente infastidito l’influencer, che proprio sui social non ha mancato di manifestare il suo dissenso.

Ad irritare la ragazza è stato il fatto di essere ripetutamente indicata nei sottopancia unicamente come: “La fidanzata di Damiano dei Maneskin”, senza riportare il suo nome e cognome. La cattiva tendenza del programma è stata immediatamente sottolineata dal canale Instagram “La donna a caso”, impegnato a combattere la discriminazione di genere nella narrazione giornalistica.

"Non sono la fidanzata di Damiano, ho nome e cognome"

Giorgia, che nella mattinata era parsa trepidante per l’impegno televisivo ricordando ai followers l’appuntamento su Rai1, ha prontamente condiviso le stories di “La donna a caso”, commentando con sarcasmo: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?”. La 26enne ha corredato le stories con il brando dei 99 Posse “Ripetutamente”, ad indicare come probabilmente sia ormai stanca della tendenza delle testate di presentarla unicamente quale fidanzata del cantante. Giorgia ha anche ricondiviso numerosi messaggi ricevuti da sue followers che si dicono irritate per l’atteggiamento del programma nei suoi confronti.

In studio si parla di Damiano, Giorgia si imbarazza

Grande spazio è infatti stato riservato per raccontare la storia d’amore tra Giorgia e Damiano e il successo dei Maneskin. Degli argomenti che hanno messo visibilmente in imbarazzo la ragazza già nel corso della puntata, che evidentemente si aspettava di essere invitata a parlare del suo impegno e libro di poesie. Mentre scorrono video della band all’Eurovision o foto di coppia tratte dai social in compagnia di Damiano, la Soleri abbassa lo sguardo, dando risposte celeri alla Daniele che la incalza sulla relazione con il frontman.

“A dir poco raccapricciante davvero. Ho visto la tua intervista è stata davvero di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall’eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Maneskin. Totalmente inadeguato mostrare le varie esibizioni all’Eurovision o precedenti. La tv è da rifare”, scrive un utente. “Mi sento in imbarazzo al posto tuo. Ma dico io possibile che per attirare telespettatori debbano per forza mettere la parola Damiano e Maneskin in ogni titolo?”, domanda stizzita una follower. E ancora: “Ho pensato leggendo la didascalia durante il servizio ma con tutto l’amore per Damiano ma sta meraviglia avrà un nome?”

Insomma, nonostante la Soleri non abbia apertamente detto la sua è facilmente intuibile l’irritazione della ragazza, che si definisce “una femminista guastafeste” ed da sempre impegnata sui social a combattere contro il sessismo.