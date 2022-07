Instagram contro Giorgia Soleri per la foto in topless: "E' adescamento di adulti". La replica dell'influencer

Ormai lo sappiamo Instagram ha intentato una dura censura ai capezzoli femminili. La policy di Instagram impedisce infatti la pubblicazione di foto dei capezzoli femminili, ma non di quelli maschili: ?Per diversi motivi non consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono incluse anche le foto di capezzoli femminili?, si legge nelle linee guida del social network, che però poi specificano che: ?sono accettate le foto di cicatrici causate da una mastectomia e donne che allattano al seno?. In altre parole i capezzoli maschili sono sempre ammessi, mentre quelli femminili solo quando includono un neonato o testimoniano una malattia. Un doppio standard decisamente sessista che influencer e paladine del femminismo e la body positivy stanno tentando di aggirare. Da Aurora Ramazzotti a Giorgia Soleri in tante hanno abbracciato la campagna ?Free the nipples?, letteralmente ?Libera i capezzoli?, un movimento contro la censura del capezzolo femminile e l?abbattimento di queste disuguaglianze di genere. Celebrità italiane e internazionali postano le loro foto in topless sfidando la censura. Eppure questa volta Giorgia Soleri, da sempre in prima linea sul fronte della parità di genere, è toccata la sanzione dei social.

Giorgia Soleri contro Instagram

L?influencer nella giornata di ieri ha postato una foto nelle stories senza reggiseno, ma dopo poco Instagram ha rimosso la storia. La Soleri prontamente ha ricondiviso lo screen della motivazione addotta da Instagram: ?Il contenuto mostra le linee guida della nostra comunity in materia di adescamento di adulti. Le nostre linee guida incoraggiano ad agire in maniera rispettosa verso tutti. Se ritieni che abbiamo commesso un errore puoi chiederci di controllare la nostra decisione?, si legge. ?Curatevi la frustrazione, sono tette eh!?, aggiunge indispettita la fidanzata di Damiano, probabilmente rivolgendosi agli hater che hanno segnalato lo scatto. Ma Giorgia non ci sta e più tardi interviene a dire la sua sull?accaduto: ?Su Instagram si scoprono sempre cose nuove io oggi ho scoperto che in una foto in cui mi si vedevano le tette, per altro coperte, adesco adulti. Cosa fai nella vita? Adesco gli adulti. Cioè Chiara Ferragni è un?imprenditrice digitale, io sono un?adescatrice digitale?, asserisce sarcastica. ?La cosa che mi fa ridere di tutta questa storia è che oggi mi sono messa a parlare con delle signore, anche di una certa età in spiaggia, e mi riconosco. Mi chiedono una foto, ero in topless, e gli dico vado a mettermi la parte sopra del costume e per loro non era un problema. Però su Instagram se pubblichi una foto così non va bene!?, conclude stizzita Giorgia, che come smacco al social decide di postare un ulteriore scatto in topless. Chissà se anche questa volta Instagram provvederà ad eliminare il contenuto o farà avere la meglio alla caparbietà della giovane.