Mentre Michelle è al mare, Giovanni viene paparazzato con una star internazionale

Dopo la vacanza di coppia in Sardegna è tempo di passare dei giorni da single per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La popolare conduttrice ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno in barca in compagnia delle sue amiche a largo delle Isole Eolie. Michelle ha approfittato del soggiorno in catamarano per lancia il nuovo video musicale dell’ex marito Eros Ramazzotti in cui compare anche lei insieme alla figlia Aurora celebrato l’amore in tutte le sue forme. La Hunziker si è mostrata entusiasta mentre balla e canta con le amiche il nuovo brano di Eros.

Angiolini con le vip tedesche

E Giovanni Angiolini? Il chirurgo plastico è piuttosto impegnato con il lavoro gestendo ben due studi, uno a Milano e uno a Roma. Ma il bel dottore non è rimasto nel belpaese, bensì ha deciso di volare in Germania, proprio dove la fidanzata Michelle è di casa. La Hunziker conduce infatti diversi programmi televisivi nel paese, tuttavia questa volta lei non c’era. Angiolini ha presenziato all’evento “Raffaello Summer Days”, organizzato a Berlino. Giovanni non era solo, con lui il fratello Paolo, di professione fisioterapista ortopedico, stessi occhi azzurri e fisico prorompente. Tra gli invitati alla serata anche tanta celebrità, tra cui Liz Hurley. Il bel chirurgo non ha resistito e si è fatto immortalare insieme alla supermodella, oggi 57 anni, sempre splendida in un abito da sera rosso. Angiolini si è poi concesso degli scatti con delle celebrità tedesche, come la modella Franziska Knuppe e la cantante Frauke Ludowig. Un modo per ingelosire Michelle con delle colleghe del piccolo schermo tedesco?