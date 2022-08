Un altro ex 'vippone' nel cast di "Avanti un Altro": ecco chi è

Si scaldano i motori per la nuova edizione di “Avanti un altro” che inizierà a settembre con tante novità. Prima fa tutti una nuova “bonas”. A vestire il ruolo sarà Sophie Codegoni, che sostituirà Sara Croce, passata al “Maurizio Costanzo Show”. La modella si è distinta durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, riscuotendo l’approvazione dell’opinionista Sonia Bruganelli. La produttrice l’ha così voluta nel programma preserale condotto dal marito Paolo Bonolis.

Un ex vippone nel cast di “Avanti un altro”

Ma Sophie non sarebbe l’unica ex gieffina pronta ad approdare ad “Avanti un altro”. Pare che un altro concorrente dell’ultima edizione del reality abbia conquistato la Bruganelli, tanto che la produttrice l’ha scelto per il cast del programma. L’indizio è stato lanciato dall’opinionista nella giornata di ieri. Sonia ha postato una foto su Instagram in compagnia della Codegoni negli studi Elios, aggiungendo allo scatto una didascalia sibillina: “Si ritorna al lavoro. Benvenuta Sophie! La prima ex vippona è stata ‘catturata’ per la nuova edizione di Avanti un altro: chi sarà il prossimo secondo voi?” Un altro “ex vippone” del Grande Fratello Vip andrà dunque a popolare il mini mondo, lascia intendere la Bruganelli. Di chi si tratterà? A rispondere all’interrogativo ci ha pensato qualche settimana fa il settimanale Chi. Nella rubrica "Chicche di Gossip", si leggeva che Giucas Casella entrerà a far parte del cast di "Avanti un Altro” con il ruolo di mago. Una figura inedita per lo show ideata dalla stessa Bruganelli, che nel corso del Grande Fratello ha avuto modo di apprezzare l’estro e l’ironia di Casella. La notizia era stata confermata anche da Pipol Tv, e ora arriva anche il post di Sonia ad accreditare l’indiscrezione rilasciata dal magazine condotto da Alfonso Signorini. Nulla di certo per ora, ma sicuramente l’illusionista accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti potrà dar vita a siparietti divertenti.