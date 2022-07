Giulia De Lellis ai fan: "Accettatevi". Dayane Mello all'attacco: "Pessimo esempio"

Tra Dayane Mello e Giulia De Lellis non corre buon sangue. Il motivo? Carlo Beretta. Il rampollo della fabbrica d?armi infatti stato legato alla showgirl brasiliana e pare che tra loro non sia finita nel migliore dei modi. La gieffina avrebbe ancora il dente avvelenato con l?ex, che ha ritrovato la felicità accanto a Giulia De Lellis. Un?ostilità che ha investito anche l?esperta di tendenze fidanzatissima di Beretta. La Mello non perde occasione per inviarle frecciatine via social, come accaduto anche nella giornata di ieri.

Il post della De Lellis

Proprio ieri la De Lellis ha condiviso con i suoi quasi 5 milioni di followers una serie di scatti che testimoniano la sua battaglia contro l?acne: ?Vi diranno che passerà. Vi diranno che siete bell* anche così, che bisogna accettarsi, accarezzarsi? Vedersi meravigliosi ecc ecc? e si è vero pure questo ma? Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt?altro. Bhe sappiate che quel tutt?altro è NORMALE, e passerà. Ma per farlo passare bisogna attraversarlo! Quindi accettatevi si, ma se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite: è NORMALE?, ha scritto l?influencer a corredo delle foto che mostrano il prima ed il dopo della sua pelle. Poi nelle sue stories l?influencer ha voluto commentare ulteriormente il suo post, lanciando un messaggio di accettazione a tutti i fan: ?Appoggio pienamente e completamente il discorso sull?accettazione per noi stessi, per il prossimo, per i nostri difetti. Però mi sembra che questi discorsi si stiano un pochino portando all?estremo. A tal punto da non rendere più normale una cosa che in realtà è normalissima. Cioè una si sveglia la mattina e si vuole truccare più del solito perché quel giorno ha una pelle del cavolo, ben venga. Non vuol dire che sia complessato?.

La replica di Dayane Mello

Non si è fatta attendere la risposta piccata di Dayane Mello. La modella sempre su Instagram ha smontato il discorso motivazionale della De Lellis, accusandola di strumentalizzare un argomento delicato: ?Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio?. Questo il commento della conduttrice di Pupa Party che sta facendo il giro dei social. Chissà se La De Lellis l?ha già visto, ma soprattutto se risponderà alla ex fidanzata di Carlo. Lo scontro è aperto.