Amici, Giulia Pauselli, le foto dall'ospedale: "Non si molla mai"

Giulia Pauselli si è operata. Dopo l'infortunio avvenuto durante l'esibizione con Giuseppe Giofrè ad Amici, la ballerina professionista si è dovuta operare al menisco. Da pochi mesi era tornata a ballare dopo la nascita del figlio Romeo, avuto con il compagno e collega Marcello Sacchetta, ma questo incidente la terrà lontana dal palco per qualche altra settimana. Pauselli si è operata in una clinica di Roma specializzata in interventi ortopedici.

Su Instagram Giulia ha condiviso alcuni momenti post operatori: lei sul letto d'ospedale con la gamba destra tutta fasciata, il momento in cui Marcello è entrato in camera con un grande mazzo di fiori e anche quando con l'aiuto delle stampelle è riuscita a raggiungere l'ascensore per tornare a casa dal suo bimbo. Dalla prossima settimana inizierà il percorso di riabilitazione per tornare a ballare nel talent di Maria De Filippi.

Sono moltissimi i personaggi noti, e i fan di Giulia, che hanno commentato le sue foto augurandole una pronta guarigione tra di loro la collega Elena D'Amario, i professori di Amici, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. E proprio per rispondere a tutti i messaggi di sostegno Pauselli nelle storie ha scritto: "Grazie a tutti. Non si molla mai".