Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sposi?

Profumo di fiori d’arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Quel che è giorno che l’odore di nozze nell’aria è per gli amici della coppia. Giulia e Pierpaolo hanno fatto della parata di vip che ha presenziato al matrimonio di Giorgia Venturini e Marco De Santis, che si sono detti “sì” a Roma, nella Basilica di San Marco. La conduttrice, in dolce attesa, si è unita all’imprenditore mostrando il pancino fasciato in un elegante abito di pizzo. Tanti i vip che hanno animato i festeggiamenti da Giacomo Urtis, passando per la modella Sarah Altobello, fino ad Elisabetta Franchi. Tra gli invitati c’erano anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina per l’occasione ha scelto un abito lungo in denim molto attuale, mentre il cantante ha optato per un completo grigio.

Il lancio del bouquet

I due hanno preso parte ai festeggiamenti svoltisi a Villa Rosantica, nel cuore della capitale. Giulia, durante il ricevimento non ha potuto esimersi da un momento rituale: il lancio del bouquet. La Salemi si è mostrata intenzionata ad agguantare il mazzo di fiori dell’amica Giorgia, incalzata dal fidanzato, che ha esclamato: “Amore lanciati eh? Come Buffon ai tempi d’oro!”, Giulia ha preso l’incoraggiamento di parola proiettandosi dritta al suo obiettivo e riuscendo a conquistare il mazzolino. Non è la prima volta che la Salemi riesce nell’impresa, visto che è già la terza che l’influencer conquista un bouquet ad un matrimonio di amici e qualcosa vorrà pur dire… La conquista viene applaudita con favore dagli amici della coppia: “Eccoli, i prossimi sposi! Era destino” afferma un’amica vicino a loro. Il tutto documentato nelle storie e i post Instagram della coppia che ha fatto immediatamente sognare i fan. “Di nuovo il bouquet, basta qui bisogna organizzare”, “I futuri sposi”, questi sono solo alcuni dei commenti che la coppia ha ricevuto sotto il post. La tradizione prevede infatti che la ragazza nubile che conquisti il bouquet sia la prossima a convolare a nozze.

Nozze nel 2023

Del resto non è un segreto che la coppia, nata nel 2020 nella casa più spiata d’Italia, sogni il matrimonio. I due si erano raccontati in un’intervista a Chi e Pierpaolo si era sbilanciato, indicando addirittura la presunta data delle nozze: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante”. Nel frattempo l’amore della coppia, che si divide tra Milano e Roma, sembra crescere sempre di più. Nessuna proposta ufficiale sembra ancora arrivata da parte di Pierpaolo per la sua Giulia, ma chissà che i continui bouquet conquistati dalla fidanzata non lo facciano capitolare.