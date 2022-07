Giulia Salemi e Paolo Pratelli: una perfetta famiglia allargata con il piccolo Leonardo

Una perfetta famiglia allargata. Giulia Salemi ha conquistato il cuore della famiglia Pretelli al completo, compreso il piccolo Leonardo, figlio dell’ex velino. L’ex gieffina è impegnata a Salerno con la conduzione del Giffoni Film Festival, che l'influencer presenta insieme a Nicolò De Devitiis. Durante il festival si è esibito anche Pretelli, che ha approfittato della presenza sul palco per scoccare un tenero bacio alla fidanzata. I due non hanno resistito quando il pubblico han chiesto ad alta voce un bacio, e si sono subito uniti romanticamente davanti alla platea che applaudiva festosa.

Una famiglia allargata

Ma Giulia e Pierpaolo durante questi giorni di permanenza a Salerno non sono soli. La coppia è stata raggiunta dal piccolo Leonardo, 5 anni, nato dalla relazione dell’artista calabrese con la modella Ariadna Romero. Tra un impegno lavorativo e l’altro la Salemi e Petrelli dedicano il loro tempo al bambino, tra uscite serali e divertenti nuotate in piscina. I due hanno condiviso anche un tenero scatto di coppia in cui appaiono abbracciati e in compagnia di Leonardo, che stringe Prince, il cagnolino di Giulia. “Riuniti”, hanno scritto a corredo dell’immagine.

Il rapporto tra Giulia, Leonardo e mamma Ariadna

Pierpaolo e Ariadna sono stati insieme alcuni anni e nel luglio 2017 hanno avuto accolto il primo figlio, il piccolo Leonardo. Appena un mese dopo la nascita del bambino, la coppia ha attraversato una grossa crisi e i due si sono lasciati, mantenendo però un buon rapporto per il piccolo. Giulia e Pierpaolo si sono innamorati sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, ma la loro unione è continuata anche una volta spente le telecamere. La Salemi ha immediatamente stretto un bellissimo rapporto con Leonardo trascorrendo insieme a lui e il papà Paolo molto tempo. L’influencer ha anche partecipato al quarto compleanno del bimbo in cui era presente mamma Adriadna. L’ex compagna di Petrelli pare abbia un ottimo rapporto anche con la Salemi, e si è detta felice del legame stretto da Giulia con Leo: “ Devo essere sincera Giulia è stata fantastica, ha avuto la premura di informarmi su come stava Leo. Mi mandava le foto, facevamo le videochiamate io e lei per vedere Leo. E’ stata stupenda”, diceva lo scorso anno sulle vacanze trascorse dal figlio insieme alla nuova fidanzata del papà.