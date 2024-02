Giusy Buscemi e i consigli per i genitori: "Così tengo i bambini impegnati senza tv"

Giusy Buscemi è in viaggio con tutta la famiglia: direzione montagna. Il gruppo si è spostato con il treno e gestire tre bambini piccoli sui mezzi di trasporto non è facile. Per questo motivo l'attrice ha deciso di condividere nelle sue storie Instagram come lei ha affrontato cinque ore in treno.

"Come passare cinque ore in treno con tre bimbi (e aiuto dei nonni) evitando di dare i cartoni dopo mezz'ora", questo ha scritto Buscemi a corredo delle storie Instagram che ha pubblicato sul suo profilo. Come opzioni di gioco Giusy ha offerto ai suoi bimbi Forza quattro, il memory e anche matite e fogli da disegnare. I piccoli sono stati così impegnati e non hanno pensato subito a guardare i cartoni animati.

Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta il 31 luglio 2022. L'attrice aveva aspettato qualche giorno prima di annunciarlo sui social, dove ha condiviso le prime foto di Elia Maria, il terzo figlio avuto dal marito Jan Michelini, attore e regista sposato nel 2017. A settembre dello scorso anno l'ex Miss Italia ha mostrato sui social i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa in riva al mare. Un luogo "dove mettere radici", così lo aveva definito l'attrice.