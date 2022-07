Uomini in gonna (come Brad Pitt): il tutorial per indossare la tunica

Ormai si sa: la moda è genderless. Capi che in un primo momento erano destinati tradizionalmente alle donne, vengono sfoggiati anche da uomini, primi tra tutti i vip. E' il caso del crop top, visto su Damiano dei Maneskin ed oggi apprezzatissimo must, e sarà lo stesso anche per la gonna: se infatti la gonna è stata per anni oggetto delle donne, ieri a vestirla è stato Brad Pitt, in occasione di un red carpet. E, a consigliarla, è anche Diego Dalla Palma, noto costumista.

Imprenditore e personaggio televisivo, Dalla Palma ha invitato gli uomini a rompere le regole e a vestirsi in modo più leggero in questi giorni di caldo afoso. Come? Indossando la gonna. "Estate, fa caldo - esordisce in una clip condivisa su Instagram - Spesso le donne sanno molto bene cosa indossare, perché hanno mille possibilità nell'armadio e in testa e nei negozi; noi uomini invece siamo condizionati dalle solite abitudini. E allora perché non romperle? Ecco una tunica comprata in Tunisia, oggi la indosso e, per rendere tutto più interessante, ne faccio una combinazione con gli accessori giusti. Eccomi pronto per la mia serata estiva. Perché no?".