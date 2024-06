Grande Fratello, Cristina Plevani mette a tacere le voci sul ritorno e attacca gli hater: "Non ne so niente ma..."

Nei giorni scorsi è uscita l'indiscrezione di un presunto ritorno di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, nella casa più spiata d'Italia a distanza di 24 anni da quella prima partecipazione al reality show ora condotto da Alfonso Signorini. A lanciare lo scoop è stato Dagospia e da quel momento sui social è stato detto di tutto, anche parole poco carine nei confronti della diretta interessata. Così la Plevani ha pensato bene di sfogarsi sui social, chiarendo quale sia la reale situazione e rispondendo a tono ai suoi hater.

Le parole (graffianti) di Cristina Plevani

Per Alfonso Signorini è tempo di rimboccarsi le maniche. La prossima stagione televisiva è alle porte, un paio di mesi e dovremmo ritrovare il conduttore in studio affiancato da un opinionista, sempre ammesso che qualcosa non cambi nel palinsesto Mediaset. Già girano voci sui possibili concorrenti della nuova stagione, e tra questi è balzato all'occhio il nome di Cristina Plevani, la quale ha preferito mettere a tacere i rumor sulla sua partecipazione al Grande Fratello prima di subito: "Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (sì perché gli altri vanno per la gloria). Come si dice? L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Il GF è l’ultimo dei miei pensieri. Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters)".

Insomma, due cose sono cristalline: l'ex gieffina non è stata contattata da Alfonso Signorini e non ha intenzione di tornare al Grande Fratello. Forse l'intenzione di chiamarla, da parte del conduttore, c'era ma non se ne è più fatto nulla? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.