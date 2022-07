Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck pronta a tornare, ma alle sue condizioni

Patrizia De Blanckè pronta a tornare nella casa del Grande Fratello Vip. La contessa è già stata protagonista della quinta edizione del reality show di Canale 5, ma potrebbe varcare la porta rossa anche nella prossima edizione del reality che inizierà a settembre. Il nome della nobildonna tra i possibili vip della settima edizione é stato fatto più volte ma non c'era stata ancora mai una conferma dalla diretta interessata.

La De Blanck in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, ha svelato di essere stata effettivamente contattata da Alfonso Signorini per fare ritorno nella casa più spiata d?Italia. La nuova edizione del reality potrebbe diventare la più lunga di sempre, come rivelato da TvBlog, andando in onda da settembre a maggio dell'anno prossimo. Una durata che spaventa la contessa, che in proposito ha detto alla rivista: ?Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata?

Le condizioni della De Blanck

La contenta ha comunque ha spiegato che accetterebbe l?invito di Alfonso, ma solo a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Prima fra tutte camera e bagno privati, come avvenne nell?edizione del 2021, poi Patrizia vorrebbe con sé durante la permanenza nella casa il suo amato cagnolino Alien: ?Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo?. Pare inoltre che la De Blanck oltre ad Alien nella casa voglia qualcun altro a lei molto caro. Si tratterebbe di Lorenzo Castelluccio, influencer che svolge per la donna il ruolo di social media manager. Si vocifererà che Patrizia e il giovane potrebbero entrare nella casa in coppia, ma su questo punto la nobildonna non si è pronunciata.