E' finita tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini: i motivi della rottura

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare di Guendalina Canessa per la sua probabile partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un rumor smentito dall’influencer, che è poi tornata al centro del gossip. Questa volta a far chiacchierare la fine della relazione della Canessa con il giocatore di basket Claudio Tommasini.

“Una storia bellissima”

I due apparivano complici e affiatati sui social ma dopo due anni d’amore la love story è giunta al capolinea. A far chiarezza è stata la stessa Guendalina che è intervenuta su Instagram informando i followers della rottura. Nessun tradimento o maretta tra gli ormai due ex fidanzati, i rapporti tra la Canessa e Tomasini appaiono distesi, tanto che l’ex gieffina ha speso belle parole per l’atleta e la loro storia: “Due anni come sapete bellissimi, una favola super. Tanta passione, mio migliore amico, mio amante, mio complice, la sua famiglia carinissima a cui voglio un sacco di bene. Era una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento ne da parte mia ne dà parte sua e allora mi direte perché?”.

Una divergenza di vedute

Guendalina è poi arrivata a spiegare il motivo della rottura. E’ stata lei a voler chiudere la relazione dopo due anni per una divergenza di vedute, specie sul futuro di coppia: “Perché dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico, perché lui vuole una famiglia tutta sua. Vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità ,non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l'ho avuta. Quindi visto che non c'erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me”. Guendalina, 40 anni, è infatti mamma di Chloe, 12 nati, nata nel 2010 dalla relazione tra l’ex gieffina e Daniele Interrante, ex tronista storico di Uomini e Donne. Tommasini, 31 anni, non ha figli e quanto pare il suo sogno era mettere sù una famiglia con la fiorentina, che a quanto pare non appare disposta a creare una famiglia.