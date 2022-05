Guendalina Tavassi: la sorpresa del fidanzato con tanto di proposta di nozze?

Guendalina Tavassi, reduce dall’uscita dall’Isola dei Famosi, nella giornata di oggi è atterrata a Roma. La naufraga ha deciso di abbandonare in anticipo il gioco dopo il prolungamento del reality di un mese. Guenda in queste ore in compagnia dei naufraghi che come lei hanno lasciato l’Honduras ne ha approfittato per tornare alla realtà, tra docce, ma soprattutto generose porzioni di cibo.

La sorpresa di Federico

Insieme ad Alessandro Iannoni la Tavassi questa mattina è arrivata a Roma. Ad accoglierla ovviamente il fidanzato Federico Perna, ormai per tutti “cuore”, come lo chiama affettuosamente l’ex gieffina. Il ragazzo ha voluto stupire la sua Guenda facendole trovare una meravigliosa sorpresa ad attenderla in casa. Un cartonato con i loro scatti sull’Isola contornato da palloncini azzurri e un grande fascio di rose bianche. Perna ha preparato l’allestimento nel salotto di casa, e per fare contenta la fidanzata non poteva mancare un ricco buffet. Biscotti, crostate, ma soprattutto un succulento profitterol che la Tavassi mostra di gradire dopo la tanta fame patita sull’Isola. “Non ci posso credere quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore”, ha commentato Guendalina su Instagram.

Nozze in vista?

L’influencer ha corredato le foto da l’emoji di un cuore e un anello di fidanzamento. Che Federico abbia approfittato del ritorno della fidanzata per farle la fatidica proposta? Guendalina si lascia sfuggire un indizio che lascerebbe pensare che i fiori d’arancio sono vicini. “Mi chiedevate se ho ancora il bracciale dell’amicizia che ho regalato ai miei companeros. Eccola qua ma si sta per rompere perché si sta per avverare il desiderio che ho espresso”, ha detto sibillina la Tavassi nelle stories. L’ex naufraga durante il reality si è mostrata innamoratissima del suo “cuore”, e non stupirebbe che il desiderio espresso sia proprio quello di convolare a nozze con Perna.

Un nuovo look

Il ritorno alla normalità di Guendalina non poteva che concludersi con un salto dal suo parrucchiere di fiducia. La Tavassi, gelosissima della sua chioma, durante il reality è stata costretta a farsi tagliare i capelli dal fratello Edoardo, proprio per riabbracciare il suo cuore. Edoardo ha effettuato su di lei un pasticciato carré ispirato a quello di Ilary Blasi e una volta giunta a Roma Guenda è subito corsa ai ripari sottoponendosi a tinta e taglio.