Guendalina Tavassi guida turistica di "ritocchini" in Turchia: porta con sé altre donne

Guendalina Tavassi non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetista. Dopo il suo endorsment a favore dei ritocchini l?influencer ha deciso di fare molto di pi. L?ex naufraga è infatti testimonial di ?Beauty Consulting 24?, agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in giro per il mondo verso le destinazioni più gettonate in cui eseguire interventi di chirurgia a basso costo. Quale miglior volto di Guenda, che si è avvalsa personalmente dei servizi dell?agenzia, per capitanare un gruppo di italiani diretti verso le mete dei ritocchini?

Guendalina nei panni di guida

La Tavassi accompagnerà nelle vesti di mentore un gruppo di persone desiderose di cambiare la propria immagine. Destinazione la Turchia, partenza prevista per il 5 ottobre. Tante le operazioni a cui avventori potranno sottoporsi, dalla classica rinoplastica alla liposuzioni, sino a trapianti di capelli e chirurgia dentale. Oggi Guendalina ha voluto fare chiarezza sul viaggio in programma, che aveva annunciato sul profilo Instagram: ?Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione?, ha spiegato nelle stories. La Tavassi ha voluto precisare la qualità dei servizi offerti da Beauty Consulting 24: ?Loro sono italiani, sennò non è che partiamo e non ci capiamo niente, anche perché sennò non venivo. Ci sono anche io a sostenervi, incoraggiarci, a farvi un sacco di risate insieme?. Insomma la Tavassi questa volta non andrà sotto i ferri, ma vestirà un ruolo di accompagnatrice e supporter verso quanti prenderanno parte al viaggio. Del resto come l?ex gieffina racconta, lei stessa si è operata in Turchia: ?I chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. Mi ci sono operata io e tutta la mia famiglia, i miei amici e un sacco di ragazze che sono su Instagram?. Ai tanti che lo domandavano Guendalina ha anche spiegato perché i costi delle operazioni siano così ridotti rispetto all?Italia: ?I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì?.

Il viaggio di Guendalina ed Edoardo

Guendalina, da qualche anno è volto di Beauty Consulting 24. L?influencer aveva raccontato sui social il suo viaggio ad Istanbul con l?agenzia per sottoporsi ad un piccolo ritocco estetico. Nel soggiorno la Tavassi venne accompagnata dal fratello Edoardo, che invece si sottopose ad un impianto dentale. Guenda scelse invece un trattamento alternativo rivoluzionario: l?uso di fili di trazione, per rendere il volto più giovanile e sollevato, senza modifica l?espressione visiva. L?esperienza di Guenda condivisa sui social ha convinto moltissime persone a rivolgersi alla BeautyMedical24 per risolvere problematiche riguardanti l?estetica. Il racconto della Tavassi ha trattato infatti tematiche di interesse ?pratico?, come l?organizzazione del viaggio, il costo delle sedute, il possibile dolore durante il trattamento. Grazie all?esperienza diretta dell?influencer sono tante le persone che stanno decidendo infatti di aderire al viaggio.