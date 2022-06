Gwyneth Paltrow lancia il suo nuovo vibratore: "Piccolo ma potente"

Gwyneth Paltrow è inarrestabile. La paladina dell’empowerment femminile aveva lanciato la sua linea di vibratori per “Goop” un anno fa. Ora una nuova creatura dell’attrice arriva ad arricchire la collezione.

Per promuovere il prodotto la 40enne ha postato sui social un video ironico.

Campionessa di ironia

Nelle immagini si vede Gwyneth nella sua casa Californiana sorpresa da una sinfonia che risuona per la sua casa California, la Primavera di Vivaldi. Lei passeggia per la casa tentando di capire da dove provenga la musica e chiedendo ad Alexa di interrompere la produzione. Ma niente da fare, il suono continua. Fino a che l’attrice ha un’illuminazione. Sul tavolo è poggiata una scatola che custodisce il vibratore a forma di mezza luna. Appena la donna lo sfiora la musica si interrompe per poi riprendere, a significare che quel piccolo oggetto del desiderio può trasmettere sensazioni paradisiache. L’attrice richiude poi la scatola compiaciuta.

“È piccola ma potente. Link in bio per acquistare il nostro nuovissimo vibratore goop: Viva La Vulva”, scrive Paltrow a corredo della clip.

Tanti i commenti divertiti e esultanti ricevuti sotto il video, come “Meriti un premio Oscar”, “Sei geniale!”

La linea di vibratori per il piacere femminile è arrivata dopo la collezione di candele hot, da quellechiamata This smells like my vagina, all’altra ribattezzata This smells like my Orgasm.

Con il secondo vibratore firmato Goop, la Paltrow spera di bissare il successo dei precendi, andati sold out in poche ore, e della celebri candeli, dimostrando di essere sempre più concentrata sulla sua nuova carriera di guro del benessere a 360°, e confermandosi al tempo stesso regina di ironia e autoironia.

La battaglia per il benessere sessuale delle donne

La Paltrow porta avanti da tempo un’importante battaglia a favore del benessere sessuale per le donne "Reprimere la sessualità e in particolare il piacere femminile è stato un meccanismo di controllo per molto tempo", ha affermato l'attrice di Country Strong. "Sono un sostenitore del fatto che le donne ascoltino se stesse e diventino vicine e intime con se stesse. È tempo di annullare quei tropi. Se a una donna piace il sesso, non c'è niente di sbagliato in lei!’, ha asserito.