Heather Parisi: le dure parole su Ultimo, fidanzato della figlia (oggi incinta)

Che i rapporti tra Jacqueline luna e mamma Heather Parisi non siano particolarmente sereni è cosa nota da tempo. O almeno così raccontava la ventiquattrenne lo scorso anno. E questo racconta, ancora una volta, l'ultimo episodio che vede coinvolte madre e figlia. Proprio ieri sera infatti Jacqueline ha annunciato di aspettare il suo primo bambino dal cantante Ultimo: i due fanno coppia da circa tre anni e, in occasione di un concerto allo stadio Olimpico, hanno deciso di regalare ai fan il dolcissimo annuncio. Emozione sugli spalti e soprattutto sui social, dove tanti si sono lasciati andare a congratulazioni. Tanti, tranne mamma Heather Parisi.

Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Il video dell'annuncio di Ultimo e Jacqueline è virale: nella clip riportata da innumerevoli pagine social e giornali vediamo il cantante inginocchiarsi di fronte alla fidanzata e darle un bacio sulla pancia. Poi si rivolge al pubblico: "Se c'è una cosa che so e che ho imparato da voi - dice rivolgendosi alla platea - è cosa significa famiglia". Tra gli innumerevoli auguri a questa giovane coppia mancano almeno ufficialmente quelli di Heather Parisi. Non sappiamo se la ballerina ha scritto in privato alla figlia - potremmo pensarlo per via del suo amore per la privacy - fatto sta che non è arrivato da parte sua alcun messaggio pubblico volto a celebrare un'occasione così speciale.

L'anno scorso in occasione di un'intervista a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani, Heather Parisi aveva smentito che con la figlia Jacqueline ci fossero delle tensioni. Poco dopo però era stata la stessa Jacqueline a ribadire di non avere rapporti con la madre da circa 10 anni. Proprio in quell'occasione Heather commentò la relazione della figlia con Ultimo e le sue parole non piacquero a tutti: "Se sono contenta di essere la suocera di Ultimo? Di chi? Non lo so di che cosa parli" aveva dichiarato dell'artista romano. Solo amore per la privacy oppure le dichiarazioni nascondevano appunto problemi familiari che, di riflesso, si erano ripercossi anche nel rapporto col cantante?

Subito dopo Jacqueline aveva spiegato via social di provare grande rispetto per la madre ma di non avere con lei alcun rapporto ormai da un decennio. Ultimo dal canto suo non ha mai commentato i pettegolezzi circa il legame tra le due, né ha mai svelato se c'è stata occasione di conoscere Heather, che è ufficiosamente sua suocera.

Heather Parisi è mamma di quattro figli. L'ultima volta in cui è diventata madre risale al 2010, quando ha avuto gemelli dal marito Umberto Maria Anzolin. Precedentemente aveva avuto due figlie appunto: Rebecca Jewel Manenti (nata nel 1994) e Jacqueline Luna Di Giacomo (del 2000), nate dalle sue passate relazioni rispettivamente con Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo. Con entrambe i rapporti sarebbero tesi