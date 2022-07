L'estate hot di Heidi Klum e Tom Kaulitz, nudi in montagna e su Instagram

E? un?estate decisamente rovente per Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz. La modella nella giornata di ieri ha ha condiviso su Instagram una foto hot del cantante. Nello scatto si vede Kaulitz prendere il sole adagiato su di una sdraia completamente nudo. Per la foto della moglie il cantante ha attorcigliato l?asciugamano intorno alle sue intimit, così da celarle.

Foto provocanti con Kaulitz

?Hot girl summer?, scrive la top-model a corredo del post, con tanto di emoticon con la lingua di fuori. Effettivamente in primo piano nella foto fa capolino il volto di Heidi, coperto da un cappello verde, mentre tira fuori la lingua, quasi a compiacersi della beltà del marito 32enne. Anche la stessa Klum potrebbe essere stata nuda, in quanto dallo scatto è possibile vedere sole le sue palle, mentre il resto del corpo è stato tagliato. Insomma la conduttrice ha voluto lasciare spazio all'immaginazione dei suoi fan. Dato lo scatto particolare, l?ex di Briatore ha disattivato i commenti al post, quindi i suoi followers non hanno potuto lasciarsi andare ad esternazioni audaci. Del resto questo non è il primo contenuto provocante postato dalla tedesca insieme a Kaulitz sui social media. Nel 2020 l?ex angelo di Victoria's Secret aveva condiviso un video in compagnia del chitarrista dei Tokio Hotel, mentre erano intenti a fare una romantica doccia insieme intonando ?Frozen?.

I contenuti hot di Heidi

Heidi Klum non ha mai avuto di timore di posare senza veli, tanto da realizzare un libro fotografico, come mamma l?ha fatta, con Rankin. Una tendenza palesata anche sui social, visto che lo scorso anno la modella aveva mandato in visibilio i followers con uno scatto in topless durante un giro in barca con Kaulitz. Dopo la foto hot insieme al suo Tom, Heidi ha voluto replicare il toples estivo. La 49enne in vacanza in una non precisata meta montana, ha postato un suo scatto senza veli. Heidi è apparsa splendida con indosso solo un bikini a vita alta color magenta, i lunghi capelli biondi a nascondere il seno nudo. Una foto che ha infiammato i fan, tuttavia anche stavolta la supermodella ha voluto bloccare i commenti.Eppure Heidi si diverte a stuzzicare i supporter. Nelle Instagram stories ha poi condiviso un?altra immagine simile a quella del post, dove a diventare protagonista è il lato b.