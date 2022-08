"Mia figlia è malata ed è dura non poter stare sempre con lei", il triste annuncio di Hilary Duff

"Mia figlia è malata". È così che Hilary Duff annuncia a tutti che la sua bambina Mae, di solo un anno, soffre di una malattia contagiosa e invalidante. Alla piccolina, infatti, è stata diagnosticata l'afta epizootica, una malattia con sintomi davvero orribili, come racconta la stessa Duff che si mostra dispiaciutissima per quanto sta accadendo alla piccola e per il fatto di non riuscire a stare sempre al suo fianco a causa del lavoro che la porta spesso lontano da casa. Hilary, infatti, è la protagonista della serie How I Met Your Father, spin-off di How I Met Your Mother ed è impegnata sul set che la porta a stare con il cuore a casa e con la testa e il corpo a lavoro.

"Non sono riuscita a stare con lei tutto il giorno a causa del lavoro", ha sottolineato la trentaquattrenneper poi aggiungere che i sintomi della piccola sono davvero "terribili". Questa malattia, altamente infettiva, colpisce solitamente gli animali ma può anche arrivare all'uomo e colpire, specialmente, i bambini. Sono proprio questi i soggetti più a rischio e se l'infezione è grave, i problemi possono essere anche pesanti e duraturi. Tra i sintomi, infatti, c'è la febbre, malessere e lesioni vescicolari sia sulla cute che sulle mucose.

"Io amo il mio lavoro ma il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori che lavorano e che devono lasciare i figli malati a casa in un momento in cui non sentono di doversi allontanare da loro ma devono farlo anche se ogni parte del tuo corpo ti dice di non farlo".

L‘attrice statunitense, nota al pubblico di tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista nella serie per ragazzi Lizzie McGuire che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, ha anche altri due bimbi, Luca e Banks che, per fortuna, non hanno preso il virus dalla sorellina e stanno bene. Anche se sta soffrendo in questo momento, Hilary è fiera di tutto il lavoro che sta facendo impegnandosi duramente sia fuori che dentro casa per la sua famiglia.

Hilary, inoltre, non è la prima attrice a parlare dell'afta epizootica. Meghan King, infatti, aveva annunciato di recente che uno dei suoi figli era stato infettato dall'afta epizootica costringendo la sua famiglia a cancellare le vacanze.