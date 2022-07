Il libro del principe Harry in uscita: "La famiglia reale dovrebbe essere nervosa"

Tornano le nubi sulla famiglia reale inglese. Anche questa volta a far preoccupare nonna Lilibet il nipote prodigo Harry. Il libro di memorie scritto dal secondogenito di Carlo e Diana in uscita il prossimo ottobre: ?Dovrebbe rendere nervosa la famiglia reale?, ha rivelato una fonte alla testata statunitense PageSix. Il testo sarà edito dalla casa editrice Penguin Random House, che si è assicurata i diritti di pubblicazione, pare versando al principe un compenso iniziale di ben 20 milioni di dollari. Il libro darà seguito alle affermazioni sensazionali di Harry sulla famiglia reale dopo l?intervista da Oprah Winfrey.

Le anticipazioni delle fonti

Secondo quanto emerso Harry racconterà della sua vita a corte, dalla sua infanzia e dalla perdita della madre Diana, al suo rapporto con Carlo e Camilla, alle sue esperienze di soldato, all?impegno filantropico, per finire all?esperienza di padre di due bambini e a questi ultimi mesi di tensioni post-Megxit. Una fonte editoriale di New York ha assicurato a PageSix che il nuovo libro: "È succoso, questo è certo?. Un altro insider del mondo dell?editoria ha aggiunto: "Ci sono molte nuove storie sul passato di cui Harry non ha parlato prima, sulla sua infanzia... ci sono dei contenuti che dovrebbero rendere nervosa la sua famiglia?.Anche se pare che Harry si sia impegnato a spendere una parola cattiva per ciascun membro della royal family, il principe si è ben guardato dall?offendere nonna Elisabetta.

Il famoso ghostwriter

Per scrivere il libro Harry, 37 anni, ha collaborato con il ghostwriter JR Moehringer. Il vincitore del Pulitzer ha già scritto memorie per la leggenda del tennis Andre Agassi e il co-fondatore di Nike Phil Knight, oltre alla sua autobiografia, "The Tender Bar", che è stata trasformata in un film del 2021 diretto da George Clooney e interpretato da Ben Affleck. "Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato", ha detto Harry in una dichiarazione dopo che la notizia della prossima uscita del libro è stata diffusa lo scorso luglio. ?Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che raccontando la mia storia ? gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese ? possa aiutare a dimostrare che, indipendentemente da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo?.