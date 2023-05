Ida Platano derubata: sui social lo sfogo e poi ringrazia chi l'ha aiutata

Ida Platano è stata derubata a Roma. L'ex dama di Uomini e Donne ha raccontato su Instagram del furto subito mentre si trovava in vacanza con il compagno Alessandro Vicinanza, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi. "Mi hanno rubato la borsa, sono stata turbata e sono ancora scioccata. Però l'importante è che non sia successo niente né a me né ad Ale che stiamo bene".

Ida ha ricevuto moltissimi messaggi di vicinanza e sostegno: tanti gli hanno scritto preoccupati e per questo ha voluto chiarire che a loro non è successo niente: "Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene". Qualche ora dopo Platano è poi ritornata sulla questione e ha voluto ringraziare ufficialmente la persona, Filippo, che le ha scritto e le ha restituito i documenti. "Esistono persone buone, belle, ci sono anche quelle brutte e non devo dirlo io. Però voglio ringraziare Filippo che mi ha scritto che aveva trovato i miei documenti, grazie". Lo scorso anno, mentre si trovava a Verona, Platano aveva raccontato, ancora una volta sui social, che era stata derubata del telefono e all'accaduto aveva assistito anche il figlio che era rimasto scioccato. Ida in quell'occasione si era resa conto del furto e aveva reagito: "Gli ho dato qualche cazzotto, il telefono ormai ce l'aveva un altro, ma che dirvi l'ho recuperato! Sono contenta di averlo recuperato, ho iniziato a dirgliene di tutti i colori. Samu poi mi ha detto ho una mamma fortissima".