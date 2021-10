Idris Elba ha avuto il Covid-19: "Ho pensato di morire"

Da anni pronosticato come potenziale nuovo James Bond, Idris Elba, 49enne storico Luther televisivo, ha rivelato di aver contratto il Covid-19. Intervistato da Esquire, il divo inglese ne ha parlato per la prima volta, confessando la paura vissuta sulla propria pelle.

La paura di Idris

"Ho preso il Covid all’inizio, quindi poco dopo l’inizio della pandemia", ha ricordato Idris. "Quindi, mi dicevo: «Oh, mer*a, sto per morire». Avrei potuto facilmente far parte di una statistica: sono andato in un ospedale, i polmoni hanno ceduto e basta. Molto semplicemente. Ho avuto amici i cui famigliari sono morti". Fortunatamente, Elba è uscito indenne dalla positività, ma il successivo lockdown ha messo a dura prova il suo stato d'animo.

La depressione in lockdown

"L’ultimo anno per me è stato molto, molto difficile. Non lo attribuirei alla mancanza di lavoro o a cose del genere. Lo attribuirei a un vero sforzo mentale su cui non riuscivo a mettere le dita, e capire da dove venisse. Si manifesta con ondate di rabbia e, forse, depressione".

Idris Elba come 007? "No, James Bond è bianco e scozzese. Punto"

Una rivelazione sorprendente, quella dell'attore, priva di filtri e straordinariamente onesta. "Un po' di mancanza, non direi di ottimismo, ma solo una mancanza di gioia, a volte. E non mi sono seduto e non ho parlato con un terapeuta o con chiunque altro, ma sospetto che sia intrinsecamente legato a questo particolare segmento temporale", ha concluso Idris, vincitore di un Golden Globe e di due SAG Award per i suoi ruoli tra tv e cinema. Elba, che è anche un apprezzato Dj, ha due figli, avuti con l'ex moglie Hanne "Kim" Nørgaard e con l'avvocatessa Sonya Nicole Hamlin. Dal 2019 è sposato con la modella Sabrina Dhowre.