Il funerale di Ivana Trump: Donald in ritardo e la bara oro

Si sono celebrati ieri a New York, nella chiesta di St. Vincent Ferre a Manhattan, i funerali Ivana Trump. La prima moglie di Donald è venuta a mancare il 15 luglio all’età di 73 anni, dopo una caduta accidentale dalle scale in casa. Alla cerimonia era presente l'ex presidente degli Stati Uniti accompagnato dalla moglie Melania e dai figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric, e dai nipoti. Presenti alla esequie anche la seconda moglie di Trump, Marla, e la loro figlia Tiffany con il marito Michael Boulos. La famiglia ha scelto per Ivana una bara color oro e ha chiesto ai partecipanti di effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione di beneficienza per gli animali, invece dei fiori.

Il rapporto con Donald Trump

L’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in ritardo alla messa, ed è apparso commosso e provato. Ivana e Donald Trump si incontrarono negli anni '70 e rimasero sposati dal 1977 al 1992. Nonostante l'aspra battaglia legale che fece da sfondo al loro divorzio, negli ultimi anni i due si erano riavvicinati, al punto che la donna era divenuta una delle sue principali sostenitrici nella campagna presidenziale del 2016. Ne corso della cerimonia The Donald ha voluto ricordare l’ex moglie: “Sono a New York. Sto riposando un po’, ma sono molto triste. Sto pensando a quanto bene conoscessi Ivana. L’ho conosciuta fin dall’inizio, dal principio. Da quando l’ho incontrata per la prima volta. Era bella. Era speciale. Era eccezionale. Bella dentro e fuori. Abbiamo iniziato tutto insieme. Era bella, ma era anche una gran lavoratrice.”

Il ricordo dei figli

Ivanka, Donald Jr ed Eric, i figli che Ivana ha avuto insieme a Donald Trump, hanno letto delle parole per la donna. Eric, 38 anni ha asserito: “Aveva intelligenza, bellezza e grinta”. Commosso anche il 44enne Donald Trump Jr., che ha raccontato come “negli ultimi anni, con tutti gli attacchi che abbiamo dovuto affrontare, lei è sempre stata la prima persona a chiamare per chiedere se avessi bisogno”. Ha poi preso la parola Ivanka Trump, dicendo commossa: “Mia madre mi ha insegnato a studiare sodo, a lavorare sodo, a comportarmi con dignità e buone maniere”.