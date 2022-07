Il padre di Elon Musk pronto a donare il suo seme a donne "d'alta classe"

Ormai lo sappiamo Elon Musk è ossessionato dalla crisi demografica globale. Ad arrestare la tendenza tanto temuta dal fondatore di Tecla vorrebbe intervenire il padre dello stesso magnate. Dopo che è trapelata la notizia che Errol Musk a 76 anni ha avuto due figli dalla figliastra, pare sia stato chiesto all’uomo di donare il suo sperma da una clinica sudamericana. Il padre dell’imprenditore ha raccontato al Sun di essere stato contattato da una clinica colombiana specializzata in PMA per avere l’ambitissimo seme che ha prodotto l'uomo più ricco del mondo.

La richiesta della clinica

"Ho una clinica che vuole che doni lo sperma per mettere incinta le donne colombiane di alta classe", ha rivelato Errol al tabloid britannico. "Dicono: 'Perché andare da Elon quando possono andare dalla persona che ha creato Elon?", Musk Senior, che ha avuto sette figli da tre donne diverse, non ha escluso di donare il suo sperma: "Perché no?" ha detto il 76enne, allineato con il figlio sulle esigenze di una crescita demografica: “L'unico scopo per cui siamo sulla Terra è riprodurci”, aveva chiosato tempo fa. La clinica, di cui non è stato rivelato il nome, non ha offerto denaro a Errol, ma una serie di vantaggi: “Non mi hanno offerto soldi. Ma mi hanno offerto viaggi di prima classe e sistemazioni in hotel a cinque stelle e tutto il resto", si è vantato il ricco ingegnere sudafricano. Mentre Musk senior è intento a valutare l’offerta, dice di non sapere come la prenderebbe il figlio Elon, 51 anni. Tra i due non corre infatti buon sangue da anni. Ad allontanarli la scelta del padre di avere un figlio dalla figliastra e sorellastra di Elon, Jana Bezuidenhout. Errol e Bezuidenhout, che ora ha 35 anni, hanno avuto insieme un secondo bambino questo anno.