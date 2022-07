Il principe Harry racconta il momento in cui ha capito che Meghan Markle era la sua anima gemella

Ieri il Principe Harry ha presenziato alla Giornata internazionale per Nelson Mandela presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Durante l?evento il Duca di Sussex ha condiviso con i presenti un tenero dettaglio mai emerso relativo alla moglie Meghan, che riguarda proprio l?Africa. ?Da quando ho visitato l'Africa per la prima volta a 13 anni, ho sempre trovato speranza nel continente?, ha detto Harry, definendo il paese la sua "ancora di salvezza" dove ha "trovato pace e guarigione pi e più volte". "È lì che mi sono sentito più vicino a mia madre e ho cercato conforto dopo la sua morte", ha continuato, ?e dove ho capito che mia moglie era la mia anima gemella?, ha detto visibilmente emozionato.

I viaggi in Africa

Harry e Meghan, 40 anni, hanno visitato il continente africano due volte durante il fidanzamento e una dopo il matrimonio. La coppia si è recata per la prima volta in Botswana poco dopo aver iniziato a frequentarsi nel luglio 2016. Deve essere in quest?occasione che Harry ha compreso che Meghan era la sua anima gemella. Non a caso la coppia ha fatto ritorno nel paese l'agosto successivo per celebrare il 36° compleanno di Meghan. La coppia ha poi detto ?sì lo voglio? nel maggio 2018 alla St. George's Chapel di Londra al Castello di Windsor. Anche dopo il grande giorno l?Africa è rimasta nel cuore degli sposini che, il settembre successivo, meno di cinque mesi dopo l?arrivo del primo figlio, hanno fatto un tour di 10 giorni nel paese. Harry in quell?occasione disse a un'emittente britannica dell'epoca che si sentiva "più simile a me stesso" in Africa che altrove, aggiungendo che Cape Town sarebbe stato un "posto fantastico per noi in cui poterci trasferire?. Un?affermazione sibillina visto che all?inizio del 2020, Harry, Meghan e il figlio Archie hanno lasciato il Regno Unito, dando le dimissioni da reali senior, per trasferirsi. Non alla volta dell?Africa, bensì degli States.