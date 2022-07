Il tenero soprannome di Baby George per il principe William

Il principe William per tutti è “Sua Altezza Reale”, ma non per i tre figli George, 9 anni, Charlotte, 7 anni e Louis, 4 anni. A quanto pare l’erede al trono ha un tenero nomignolo affibbiatogli dal primogenito. Il dettaglio è emerso durante una visita della famiglia a Leicester nel 2018. Pare che in quell’occasione George abbia chiamato pubblicamente il padre con il suo soprannome: “Giocherai a calcio domani pops?”, pare abbia domandato il principino a William. “Pops”, è un infatti un dolce modo colloquiale per dire papà in inglese, adottato evidentemente anche da baby George.

Sulle orme di William

George in quanto erede al trono è pronto a seguire le orme di papà William. Il bambino sta infatti iniziando ad abbracciare alcune delle cause di beneficenza del padre. Charlie Mayhew, amministratore delegato dell'organizzazione benefica Tusk, che lavora per proteggere le specie in via di estinzione in Africa, ha rivelato che il principe George ha tenuto una vendita di torte durante la pandemia raccogliere fondi destinati all’organizzazione.

Oltre il ruolo di reale George ha anche ereditato una serie di interessi e hobby dal padre. Come il principe William, George è un grande appassionato di calcio, non a caso la scorsa estate si è unito ai genitori in occasioni degli Europei. Inoltre il primogenito dei Cambridge ha fatto questo il suo debutto a Wimbledon quest'estate, esattamente 31 anni dopo che il principe William vi partecipò per la prima con la mamma Diana alla stessa età. Kate e William inoltre rivelato che George ha espresso interesse per tutto ciò che riguarda l'aviazione , in particolare gli elicotteri . Del resto il principe William era un capitano della Royal Air Force. Insomma baby George alla vigilia dei suoi 9 anni da perfetto erede al trono si appresta a diventare un William in miniatura.