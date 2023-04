Isola dei Famosi, il retroscena sulla lite tra Ilary Blasi e Alvin: cosa è successo davvero

Negli ultimi mesi si era fatta sempre più insistente la voce di una lite, molto accesa, tra Alvin e Ilary Blasi. A dare spazio alle congetture erano stati gli stessi interessati che avevano condiviso delle storie su Instagram abbastanza equivoche e che lasciavano intendere che ci fosse maretta tra i due.

A fare chiarezza su quanto successo è stata la conduttrice dell'Isola dei Famosi in un'intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni. Blasi ha raccontato che il tutto era partito come uno scherzo, ma poi qualcosa ha fatto davvero infuriare Alvin.

"Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo - spiega Ilary -. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!". Alvin l'aveva minacciata di pubblicare un audio scottante, mentre Ilary non se l'è fatto ripetere due volte e aveva veramente scritto sui social il numero dell'inviato del reality.

I due hanno un rapporto professionale e personale molto stabile, lui si è trovato a prendere le difese dell'amica durante i mesi in cui si parlava insistentemente della separazione da Totti e in merito al loro rapporto Blasi ha dichiarato che "adoro quando se la prende, è il momento che mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia". Lui è preciso e permaloso, mentre lei è "più noncurante" e questo loro essere diversi spesso ha portato a dei teatrini divertenti anche in tv.