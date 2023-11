Ilary a New York con Bastian per il loro primo anniversario: il look è bollente

Domani, 24 novembre, su Netflix uscirà "Unica", il docufilm in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. Per mesi si sono ipotizzate interviste a Mediaset o in Rai, ma la conduttrice aveva in mente qualcosa di più risonante. Ieri è stato pubblicato il primo trailer del biopic nel quale lei chiarisce di aver sposato Totti "per amore non per soldi" e poi le lacrime le segnano il volto quando parla dei tradimenti: "Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere".

Ilary domani non sarà in Italia. Al momento si trova con Bastian Muller a New York, i due hanno scelto la Grande Mela come meta del loro primo anniversario come mostrano le loro storie Instagram. Per l'occasione hanno scelto di cenare in un ristorante con una terrazza mozzafiato dalla quale si sono fatti scattare una foto che li ritrae in tutta la loro bellezza: lui camicia celeste abbinata a pantalone e cappotto blu, lei una tuta aderente ghepardata in velluto cangiante sui toni del grigio. Quella tra Ilary e Bastian è una storia sulla quale in pochissimi avevano scommesso e invece 12 mesi sono già trascorsi.

Muller conosce i figli di Blasi, con loro ha trascorso vacanze e anche momenti di quotidianità nella grande villa all'Eur dove fino a poco più di un anno fa vivano con il padre. Totti adesso convive con Noemi Bocchi e tutti sembrerebbero aver trovato un equilibrio. E chissà se questo equilibrio verrà sbilanciato da "Unica".