Ilary Blasi in vacanza: le foto della prima estate a Sabaudia senza Totti

Ilary Blasi è appena rientrata dalle vacanze a Zanzibar con i figli, ma non ha fatto ritorno nell’abitazione di famiglia a Roma. La conduttrice ha deciso di vivere la separazione lontana dai clamori del gossip, rifugiandosi però in un luogo speciale per lei e l’ormai ex marito, Francesco Totti, la loro villa di Sabaudia.

Il rapporto con Sabaudia

Nella splendida Villa Volpi, sita a pochi passi dalla spiaggia Francesco ed Ilary erano soliti trascorrere gran parte dell’estate e proprio legati alla cittadina sul mare conservano i ricordi più belli. “Vivono Sabaudia come una realtà straordinaria, come se fosse la loro prima casa. Francesco lo fa con la sua riservatezza. Non è avvezzo alle vie del centro. La Blasi invece è stata sempre disponibile a partecipare a eventi importanti senza chiedere nulla in cambio", raccontava a La Repubblica l'ex sindaco cittadino Maurizio Lucci, per sottolineare la familiarità della coppia con il territorio. Ora che il loro amore è giunto al capolinea Ilary ha fatto ritorno a Sabaudia, per la prima volta da single. Le vacanze di Ilary questa volta hanno un sapore del tutto diverso. L’ex letterina ha documentato il soggiorno nella cittadina laziale su Instagram, dove nell’ultimo periodo appare piuttosto attiva. Uno smacco all’ex marito che al momento sarebbe impegnato con la giovane Noemi Bocchi?

Prime vacanze da single

La giornata è cominciata in perfetto stile vacanziero con una colazione al bar a base di cappuccino e cornetto, probabilmente San Felice Del Circeo. Solo due le tazze immortalate, un dettaglio che ha subito infiammato il gossip, lasciando immaginare che la showgirl fosse in dolce compagnia. In realtà Ilary, braccata dai paparazzi, si è recata in spiaggia con lo zio e la sorella non sottraendosi ai selfie con i fan. La serata si è conclusa con un aperitivo in compagnia. La Blasi ha immortalato un con un boomerang l’aperitivo a base di vino bianco. La conduttrice dopo le vacanze in Tanzania non sembrerebbe essere in compagnia dei figli maggiori, forse rientrati nella capitale dal papà. Accanto a lei dalle stories Instagram pare esserci solo la piccola Isabel, 6 anni. Ilary su Instagram riprende i giochi in spiaggia dell’ultimogenita, tra castelli di sabbia e vendite improvvisate. La Blasi non può che concedersi una foto con lei, dimostrando come la sua ripartenza da donna single sia tutta volta al benessere dei figli.