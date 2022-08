Ilary Blasi sempre più social dopo l'addio a Totti

Ilary Blasi è seguitissima su Instagram dove vanta oltre 2 milioni di followers. Nonostante l’ampio pubblico la conduttrice non è mai stata particolarmente social, postando di rado contenuti, ma soprattutto stories. Eppure dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti tante cose sono cambiate, anche l’approccio della romana ai social network sites. Dopo la clamorosa notizia che ha lasciato tanti con l’amaro in bocca, Ilary si è mostrata molto più attiva e presente su Instagram.

Le vacanze di Ilary a favor di social

Dapprima ha documentato attentamente la vacanza con i tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel in Tanzania. Oltre ad immortalare i momenti spensierati in famiglia, senza più Francesco Totti, la Blasi non ha perso occasione per mettersi in mostra. La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha postato dei suoi scatti in bikini che hanno infiammato il web e da ultimo anche in una foto con un topless mozzafiato. Rientrata dall’Africa l’ex signora Totti si è spostata nella villa di famiglia a Sabaudia, per la prima vacanza da single nella cittadina laziale. Ilary non sarebbe sola, insieme a lei alcuni parenti e la figlia più piccola Isabel. Anche in quest’occasione la donna non ha perso tempo approfittando delle temperature bollenti e del mare per sfoggiare il suoi bikini da urlo. La Blasi si è fatta immortalare mentre è intenta ad immergersi nelle acque marine con indosso un costume azzurro con applicazioni. Niente reggiseno, la conduttrice ha preferito indossare una camicia dal taglio maschile a righe. “Sabaudia 2022”, scrive Ilary a corredo delle immagini che hanno ricevuto il plauso dei followers.

La spiegazione di DiPIù

A spiegare il perché Ilary sia diventata tanto attiva sui social negli ultimi tempi ci ha pensato il settimanale di gossip DiPiù: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”, si legge nel magazine. Insomma una deduzione piuttosto semplice, che rende ufficialmente Ilary una di noi. Come tante donne tradite o lasciate, la conduttrice ha deciso di non piangersi addosso, ma piuttosto di dimostrare al mondo quanto sia forte, caparbia, ma soprattutto ancora splendida.