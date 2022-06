Ilary Blasi a Milano per la diretta dell'Isola con uno "strano accompagnatore"

Manca sempre meno all?attesa finalissima dell?Isola dei Famosi. La padrona di casa, Ilary Blasi, nella giornata di sabato partita da Roma, dove vive con la sua famiglia, alla volta di Milano, dove ha luogo la diretta del programma. La conduttrice come di consueto ha scelto un treno ad alta velocità per viaggiare, ma questa volta il suo spostamento è stato davvero diverso dal solito. Ilary infatti non era sola, accanto a lei però nessuna persona discutibile che potrebbe alimentare il gossip, bensì un gattino. Si tratta di una tenera cucciola di sphynx, il gatto senza pelo, mantello rosa e occhi azzurri, che la Blasi ha ribattezzato ?Kim?. Ilary è infatti appassionatissima di questa razza, e della sua famiglia fanno parte due esemplare di sphynx, Donna Paola, manto bruno e occhi verdi, arrivata nel 2019, e Alfio, molto simile a Kim, adottato un anno fa. Donna Paola aveva già dato alla luce dei cuccioli nel 2021 rendendo Ilary e Francesco ufficialmente ?nonni?. Potrebbe darsi che i duce mici di casa abbiano allargato la famiglia anche questo anno regalando alla famiglia Totti dei nuovi membri. Kim infatti sembra davvero molto somigliante alle foto di Alfio cucciolo.

Il motivo del viaggio con Kim

Ilary ha viaggiato verso Milano in compagnia della piccola Kim, ben protetta in un trasportino, la gattina ha approfittato del lungo viaggio per dormire. Ma perché la Blasi ha scelto di portare con sé il cucciolo? Sembrerebbe che la showgirl abbia regalato la ?nipotina? ad una persona per lei davvero speciale che risiede proprio a Milano. Si tratta di Graziella Lopedota, per tutti Grazia, agente della Blasi e molti altri vip del piccolo schermo. Ilary ha taggato la 53enne a capo dell?agenzia Notoria nelle stories con Kim, e la donna nella giornata di ieri ha confermato il dono della romana, postando una tenera foto di Kim: ?Benvenuta KIM ? thanks to @ilaryblasi ??????, ha scritto a corredo dello scatto. Minuta, caschetto biondo e tatuaggi ben in vista, Grazia è spesso accanto ai vip nostrani, della sua agenzia fanno parte nomi come Michelle Hunziker, Nicola Savino, Alvin, J-Ax, Katia Follesa, Daniele Bossari, Ambra Angiolini e tanti altri.