La vacanza da sogno di Ilary con i figli: la tenera foto di loro quattro mano nella mano

"Lontano dagli occhi lontano dal cuore" questo recita un noto detto popolare. Nel caso di Francesco Totti e Ilary Blasi non è sicuramente così, ma la vacanza che la conduttrice si è concessa con i figli starà aiutando sicuramente Cristian, Chanel e Isabel. Le vacanze sono sempre un'ottima occasione per rilassarsi e svagare la mente, la destinazione, ovvero la Tanzania, ha reso poi il tutto ancora più emozionante tra il mare e la natura incontaminata.

Ilary sta condivendo molte storie su Instagram in cui mostra i luoghi che visitano: dei veri paradisi terrestri. Di particolare bellezza però è anche la foto che li ritrae tutti e quattro mano nella mano. Se lo scatto sia o meno indirizzato a Francesco non è dato saperlo, ma sicuramente fa piacere vedere i bambini così uniti e anche sereni. Il divorzio, soprattutto per questioni economiche, non si preannuncia semplicissimo e la speranza è che non siano i figli a rimetterci.