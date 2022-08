Ilary Blasi tradita (anche) dall'amico, che ora esce con Noemi Bocchi

Non c'è pace per Ilary Blasi. E’ un susseguirsi di notizie nefaste per la bella conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti. Prima il tradimento con Noemi Bocchi, che pare sarebbe già in dolce attesa del pupone, e ora arriva anche una grande delusione per la padrona di casa dell’Isola dei Famosi.

L’infedeltà di Emanuele

Oltre che da Francesco pare che Ilary sarebbe stata tradita anche da uno dei suoi più cari amici, Emanuele. A lanciare la bomba è il settimanale Chi, la rivista di gossip racconta che il capitano si sia servito dell'amico di famiglia per reggergli il gioco e non far insospettire la Blasi. Emanuele è dapprima un amico di Ilary, i due si conoscono dall’età di 15 anni e grazie all’ex letterina è diventato intimo anche con l’ex calciatore della Roma, uno di famiglia, visto accanto alla coppia in più occasioni. Dopo la conoscenza con Noemi Bocchi e l’amore sboccato tra di due “Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti”, si legge su Chi.

Il piano di Francesco Totti

L’atleta si è così servito di Emanuele che si è prestato alla pantomima architettata da Francesco. L’uomo è stato avvistato con Totti e la Bocchi a Montecarlo, era poi seduto accanto alla flower designer a febbraio quando uscirono le famigerate foto del capitano allo stadio Olimpico, con Noemi seduta a poche file di distanza. Pare che in quell'occasione Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, ma l'amico la rassicurò: “Erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico”, asserisce la rivista di gossip.

A quanto pare Totti si faceva forte della complicità con l’amico di famiglia, certo che la moglie non l’avrebbe scoperto. “Anche perché Totti, fino all’ultimo momento, fino a pochi giorni prima del comunicato di separazione, faceva finta di niente, condivideva la casa e la vita con la Blasi e si comportava come un marito perfetto”, aggiunge Chi, un'affermazione che spiegherebbe anche l’uscita di Ilary a Verissimo, quando smentì con veemenza i rumors intorno alla separazione con il capitano. Intanto la Blasi è fuggita dalla capitale e dal gossip rifugiandosi in montagna. Nel frattempo Francesco è nella casa di famiglia di Sabaudia, raggiunto da Noemi che ha affittato un’abitazione poco distante. Proprio al Circeo la Bocchi è stata vista in spiaggia in compagnia niente di meno che in compagnia di Emanuele.