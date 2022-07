Lo spettacolare anello di fidanzamento di Iman, figlia della regina Rania di Giordania

Fiori d’arancio nella famiglia Reale Giordana. Mercoledì 6 luglio, la Royal Hashemite Court ha annunciato ufficialmente il fidanzamento della principessa Iman bint Abdullah II con il finanziere newyorkese Jameel Alexander Thermiotis.

L’annuncio ufficiale

"La Royal Hashemite Court è lieta di annunciare il fidanzamento di Sua Altezza Reale la Principessa Iman bint Abdullah II con il Sig. Jameel Alexander Thermiotis, martedì 5 luglio 2022", ha scritto la Corte , "Alla presenza di Loro Maestà il Re Abdullah II e La regina Rania Al Abdullah, così come le loro altezze reali, il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II, il principe Hashem bin Abdullah II e la principessa Salma bint Abdullah II, oltre ai membri della famiglia del signor Thermiotis. La Royal Hashemite Court porge le sue sincere congratulazioni a Sua Altezza Reale la Principessa Iman e al signor Thermiotis in questa occasione e augura loro una vita di felicità", conclude l'annuncio. La principessa e futura sposa, Iman per il lieto annuncio indossava un abito bianco dalle linee morbide con collo alto, apparendo stretta al suo Jameel, elegantissimo in uno completo blù. Nello scatto della coppia, condiviso sui social, impossibile non notate il meraviglioso anello di fidanzamento con solitario di diamanti che ha suggellato il fidanzamento.

La reazione di Rania

La principessa Iman, 25 anni, è la figlia maggiore della regina Rania e del re Abdullah II di Giordania. La giovane studiato alla Georgetown University di Washington, DC, seguendo le orme di suo fratello maggiore, il principe ereditario Hussein, 28 anni. Thermiotis è invece nato a Caracas, in Venezuela, nel 1994 ed è di origine greca, come riferisce The National. Il 30enne è impiegato nella finanza a New York. Mamma Rania felicissima del lieto annuncio ha prontamente condiviso lo scatto dei fidanzati sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 7 milioni di followers. "Congratulazioni mia carissima Iman, il tuo sorriso è sempre stato un dono d'amore che ho amato dal giorno in cui sei nata", ha scritto la regina a corredo della foto. "Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e risate!"