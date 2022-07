"Ma non è che sei incinta?" Arriva la risposta di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è appena rientrata dalle vacanze estive con il suo Carlo e la famiglia. L’influcer ha fatto ritorno Milano, come racconta nelle Instagram stories, dove la aspettano alcuni impegni professionali nei prossimi giorni. Proprio sui social l’esperta di tendenze è voluta intervenire a chiarire un aspetto molto particolare della sua vita personale.

La De Lellis in dolce attesa?

Da tempo si vociferava che la De Lellis fosse in dolce attesa di Beretta. Colpa di un pancino sospetto? Niente di tutto questo Giulia è apparsa in grande forma in spiaggia, sfoggiando un bikini mozzafiato con tanto di addominali. Cosa allora ha fatto insospettire le bimbe di GDL? Un cambiamento nel suo volto. Pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne riceva da tempo messaggi in direct in cui le followers le domandano sibilline se ci sia una gravidanza in corso. Dopo l’ennesimo commento Giulia, evidentemente snervata, ha postato lo screen di una fan che le chiede: “Hai una luce diversa negli occhi, non è che sei incinta?” La De Lellis è voluta intervenire, chiarendo una volta per tutta il misfatto: “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”. Il tutto accompagnato da una faccina sorridente. Insomma ecco svelato il mistero, Giulia non è di certo incinta. Semplicemente, “la luce particolare” ravvisata nei suoi occhi dalle fan sarebbe imputabile all’assenza di trucco.

La relazione con Carlo Beretta

Del resto un bebé in arrivo per Giulia e Carlo non sarebbe di certo una sorpresa. La De Lellis naufragata con Andrea Damante ha ritrovato la felicità con il rampollo di casa Beretta. Tra i due le cose vanno alla grande, la coppia già da tempo convive insieme non dando affatto segni di crisi o dissapori. Addirittura pare che Carlo sognerebbe già il matrimonio con la fidanzata, dicendosi pronto per questo passo. Di tutto altro avviso l’influencer che sulle nozze aveva chiosato: “Dobbiamo prima sistemare le cose dalla casa”.