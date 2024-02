Sanremo, "Incontri furtivi nei bagni del Festival". Cantante in gara commenta il gossip

Che Festival di Sanremo sarebbe se, oltre alle canzoni non ci fosse anche un po' di gossip? Indiscrezioni e pettegolezzi la fanno da padrone. Se sono "scabrosi", poi, ci si sguazza. Insomma: la leggerezza non manca. E, come spesso accade, c'è Dagospia a spiegare per filo e per segno quello che starebbe accadendo dietro le quinte. Sono i sempre beninformati Alberto Dandolo e Giuseppe Candela a fornire qualche dettaglio niente male.

Cosa hanno scritto? "'Ah se i bagni dell'Ariston potessero parlare', ripetono in molti in Teatro. Incontri furtivi, movimenti nasali e chi più ne ha più ne metta. D'altronde le serate durano così tanto che uno rischia di annoiarsi". A cosa e a chi si stavano riferendo di preciso? Ah, a saperlo.

Interpellata da RDS ("Ci puoi dire qualcosa di più?"), Annalisa ha commentato così: "Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me". Insomma, una risposta ironica, che fa riferimento al testo della canzone di grande successo Mon Amour. Infine ha aggiunto: "Mah, chissà" e ha sorriso. Insomma, difficile sapere cosa ci sia di vero.

La finale di Sanremo: cosa c'è da sapere

Intanto è tutto pronto per la finalissima di oggi, sabato 10 febbraio. La serata è così organizzata: tutti i big in gara si esibiranno un'altra volta. Si avrà quindi la possibilità di riascoltare tutti e 30 i brani. A giudicarle sarà solo il Televoto. Poi conosceremo la classifica complessiva di tutte e cinque le serate. I voti saranno azzerati e i primi 5 Big oggetto di una nuova votrazione (da parte delle tre Giurie) che decreterà il vincitore. Ad affiancare Amadeus ci sarà Fiorello. Tra gli ospiti: Gigliola Cinquetti per i 60 anni di "Non ho l'età", Roberto Bolle e ancora Tananai in piazza colombo e Tedua sulla nave. Di certo non mancherenno altre sorprese. Appuntamento, dunque, a stasera. Dalle 20:30 circa, su Rai Uno.