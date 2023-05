È davvero finita tra Ivana Mrazova e Luca Onestini: la modella ha un nuovo amore

No, nessun ritorno di fiamma: tra Ivana Mrazova e Luca Onestini sembrerebbe essere finita definitivamente. La coppia che già da tempo non è più legata sentimentalmente non ci sarebbe alcun secondo round: in molti avevano pensato ad un loro riavvicinamento dopo che Ivana era entrata nella casa del Grande Fratello Vip. I due erano apparsi molto vicini e anche dopo l'uscita di Onestini le voci che li volevano di nuovo affiatati e intenzionati a ricostruire la loro storia d'amore non si sono placate, anzi.

A mettere però un freno all'entusiasmo era stata prima l'esperta di gossip, Deianira Marzano, che aveva annunciato un presunto flirt di Mrazova con un ragazzo di nome Davide, notizia prontamente smentita da Ivana, e poi il settimanale Chi. Il magazine, nell'edizione in edicola dal 10 maggio, ha scritto che Ivana sarebbe impegnata con un imprenditore mentre Luca sarebbe sempre più vicino a Nicol Murgia, ex coinquilina con la quale aveva instaurato un buon rapporto al Gf. Se tra i due ci sia solo una buona amicizia, o altro, al momento non è dato saperlo.